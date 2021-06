Macerata, in campo per i giovani con le Fiamme Oro Rugby Roma

MACERATA- Sessioni condivise di allenamento e briefing tecnici, per mettere a fattore comune le rispettive conoscenze ed esperienze sul rugby. La Questura di Macerata, insieme all’Associazione “BANCA MACERATA RUGBY”, ha organizzato una due giorni dedicata allo sport del Rugby, con il coinvolgimento di atleti del gruppo sportivo della Polizia di Stato FIAMME ORO RUGBY che giungeranno da Roma per affiancare i loro colleghi maceratesi.

La full immersion, alle 14:30 di domani 5 giugno, si svolgerà presso il campo di rugby di Villa Potenza dove avranno inizio le attività in programma dedicate a tutti i bambini e bambine dai 5 ai 14 anni e alle categorie Mini e Juniores del rugby maceratese. Il giorno successivo, domenica 6 giugno, le attività riprenderanno alle ore 9.00 e per l’intera giornata, fino alle ore 19, saranno dedicate alla categoria Seniores al mattino, e nel pomeriggio di nuovo open days per tutti.

Grande soddisfazione per l’iniziativa da parte del Questore Vincenzo Trombadore che ha fortemente voluto questo evento e che sarà presente sabato pomeriggio presso l’impianto sportivo di Villa Potenza per salutare tutti gli atleti intervenuti, a partire dalle FIAMME ORO di Roma. Analoga soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico dell’Associazione “BANCA MACERATA RUGBY” e dal Presidente Rolando MOZZONI, che ha da subito ha accolto con entusiasmo la proposta del Questore Trombadore di organizzare l’evento, non soltanto utile all’apprendimento di nuove tecniche da parte degli atleti intervenuti, ma soprattutto per dare la possibilità ai giovani di conoscere ed avvicinarsi a questa disciplina sportiva.