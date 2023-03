Macerata, imprese: le Fiamme Gialle incontrano le associazioni di categoria

MACERATA – La guardia di finanza potenzia le attività volte a presidiare il corretto impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a tutelare i locali distretti industriali e del turismo, oltre che le attività del comparto agroalimentare.

Dopo aver incontrato – in una riunione indetta dal Prefetto di Macerata lo scorso 2 marzo – il presidente della Provincia e i sindaci del territorio, invitandoli alla più ampia sinergia e collaborazion nella corretta gestione e istituzionale sulla corretta gestione dei fondi legati al Pnrr e alla ricostruzione post-sisma, il Colonnello t. SFP Ferdinando Falco e i vertici delle Fiamme Gialle maceratesi hanno ricevuto, nel pomeriggio di ieri (7 marzo), presso la sede del Comando Provinciale, i massimi esponenti delle principali associazioni di categoria del territorio.

Erano presenti, per il corpo, il Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle Maceratesi, Colonnello t. SFP Ferdinando Falco, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Ten.Col. Francesco Mirarchi, il Comandante del Gruppo di Macerata, Magg. Giuseppe Perrone e il Comandante della Compagnia di Civitanova Marche, Cap. Tiziano Padua, mentre, per le Associazioni di Categoria, sono intervenuti il Direttore di Confindustria – Gianni Niccolò, il Segretario di Confartigianato – Giorgio Menichelli, il funzionario di Confcommercio – Andrea Castellani, il Direttore di Cna – Massimiliano Moriconi e il Direttore di Coldiretti – Giordano Nasini.

Un incontro promosso dal Colonnello Falco – e fortemente da tutti apprezzato – che ha voluto sottolineare «come la Guardia di Finanza sia da sempre a servizio delle Istituzioni e a fianco di cittadini e imprese che operano nel rispetto delle leggi. In questo senso, è fondamentale rafforzare, a tutti i livelli, il dialogo e la collaborazione per prevenire situazioni di illegalità che potrebbero minare la ripresa e il rilancio economico del territorio», spiegano le fiamme gialle.

Al centro del colloquio l’utilizzo dei fondi legati al Pnrr, la cui entità delle somme messe a disposizione è certamente appetibile alla criminalità. Per tale motivo, l’Ufficiale, evidenziando la storica portata dell’intervento pubblico a sostegno dell’economia e dell’ammodernamento del Paese, ha ribadito il primario impegno delle Fiamme Gialle, «che metteranno in campo consistenti e qualificate forze per vigilare sulla devoluzione e sull’utilizzo corretti delle risorse, per rafforzare il dispositivo antifrode e anticorruzione e per impedire che le organizzazioni criminali possano perseguire strategie di infiltrazione nel tessuto economico per accaparrarsi risorse connesse al Pnrr».

A questo fine, un contributo alla causa può essere offerto anche dall’imprenditoria e dalle associazioni di categoria, che, come gli Enti locali, sono le prime a poter captare eventuali segnali di illegalità. Da qui l’importanza della collaborazione che potrà essere offerta nel segnalare alla Guardia di Finanza ogni minimo alert di anomalia o sospetto di frodi, che il Corpo, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, potrà utilizzare per orientare efficacemente la propria azione verso quei soggetti e quei contesti connotati da più elevato rischio, anche in ragione dell’ingente volume di risorse finanziarie in gioco, avviando conseguenti analisi, approfondimenti e controlli.

Nel corso della discussione sono stati altresì affrontati temi anch’essi di grande attualità e un focus particolare è stato dedicato alla tutela dei locali distretti industriali e del turismo, nonché del settore agroalimentare, attraverso il contrasto a possibili penetrazioni della criminalità nell’economia locale “sana” – specialmente attraverso operazioni di riciclaggio di denaro “sporco” – all’evasione, alle frodi fiscali e al lavoro sommerso, alla contraffazione, all’abusivismo commerciale, al falso Made in Italy e alle frodi sui prodotti agroalimentari, che generano concorrenza sleale.

«Oltretutto, il rischio di infiltrazioni in un territorio, come quello maceratese, che annovera anche numerose eccellenze, è sensibilmente cresciuto a causa del devastante impatto negativo sull’economia prodotto prima dal sisma, poi dalla crisi sanitaria e infine dal confitto Russo-Ucraino.

In tale scenario, l’azione della Guardia di Finanza assume vitale importanza per garantire, unitamente a tutti gli altri attori Istituzionali, la corretta attuazione delle iniziative di rilancio dell’economia, massimizzando gli sforzi del sistema Paese e scongiurando indebiti utilizzi delle risorse. Da qui, l’importanza dell’azione chirurgica svolta dal Corpo contro gli evasori e i frodatori».

Il Colonnello Falco, rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni presenti, ha auspicato, «da parte loro, un forte e concreto contributo volto a promuovere, tra i propri aderenti, l’invito a segnalare alla Guardia di Finanza ogni possibile tentativo di condizionamento da parte della malavita organizzata e, comunque, della criminalità in genere, negli insediamenti produttivi, nel mercato del lavoro e nel settore degli appalti».

Le Associazioni, da parte loro, nel sottolineare di essere da sempre attente e sollecite nel favorire processi e percorsi volti a promuovere la cultura della legalità, hanno manifestato «grande entusiasmo nel poter contribuire, anche attraverso l’invio di segnalazioni qualificate, alla prevenzione e repressione di illeciti di ogni genere, per garantire i diritti e la pari concorrenza di tutte le attività economiche, elementi indispensabili per conferire vitalità all’intero tessuto economico. A tal proposito, le stesse, nell’auspicare che interlocuzioni della specie proseguano in futuro, hanno altresì prospettato la possibilità di organizzare seminari dedicati a tematiche di stretto interesse».

In conclusione, le Fiamme Gialle Maceratesi, ha assicurato il Colonnello Falco, «continueranno a mantenere alto il livello di attenzione, al fine di monitorare e prevenire il verificarsi di fenomeni criminali di ogni genere in tutti i settori operativi».