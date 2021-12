Macerata, hub vaccinale preso d’assalto. Sciapichetti: «Servono più centri, giunta regionale impreparata»

MACERATA – «Stiamo assistendo a un dramma. Nonostante l’abnegazione del personale sanitario e dei volontari che vanno tutti ringraziati perché sono ormai allo stremo delle forze dopo giorni e giorni di duro lavoro, migliaia di persone che intendono vaccinarsi sono costrette ad attendere ore e ore in fila al freddo e sotto la pioggia, oppure se seguono la trafila delle prenotazioni sul sito, trovano spazio a marzo 2022. Due soli centri in provincia (Macerata e Civitanova) sono largamente insufficienti; che fine hanno fatto i centri vaccinali sparsi in provincia? Perché ancora sono chiusi?».

Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd, chiama in causa la Regione dopo le lunghe file che si sono create ieri – 27 dicembre – nei centri vaccinali di Civitanova e Piediripa, presi letteralmente d’assalto da persone che volevano sottoporsi ad una dose. La maggior parte, però, erano senza prenotazione per cui le attese sono state interminabili, nonostante nel pomeriggio l’Area Vasta abbia mandato medici aggiuntivi per cercare di velocizzare le procedure.

«La verità è che la giunta regionale è stata travolta, dalla recrudescenza della pandemia e presto purtroppo continuando questo trend, la regione finirà in zona rossa – aggiunge Sciapichetti -. Era tutto ampiamente previsto, allora perché si sono fatti trovare totalmente impreparati? Perché non si è fatto nulla per reperire il personale necessario? Perché non sono stati stretti accordi con l’ordine dei medici e degli infermieri o con i farmacisti? Cosa si aspetta a riaprire il Covid hospital di Civitanova, anziché costringere i pazienti nei vari reparti ospedalieri a dover essere dimessi in fretta e furia? E i malati, di tutte le altre patologie? Non oso immaginare cosa sarebbe successo se la stessa cosa fosse successa un anno e mezzo fa. Acquaroli e Saltamartini non scarichino tutte le loro responsabilità sui direttori di Area Vasta che da soli, non possono risolvere il problema della mancanza del personale. Adesso il re è nudo, dove sono finite tutte quelle ricette miracoliste sul fronte del reperimento del personale promesse in campagna elettorale?».

Anche il sindaco di Macerata e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ieri si è sottoposto alla terza dose e si è messo in fila a Piediripa. «Il vaccino è l’unica soluzione – spiega Parcaroli -, e per tutte le persone che si presentano all’hub servirebbe più personale, che non c’è. Si sta facendo il possibile, per cui chiedo a chi non ha la prenotazione di avere un po’ di pazienza».