MACERATA – Spaccio di droga, un arresto. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto ai reati connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti nella tarda serata di ieri (domenica 24 gennaio) si è chiusa la rete della Polizia di Stato attorno ad un cittadino di origine albanese di 25 anni, residente in città trovato in possesso di oltre un etto e mezzo di hashish destinato a rifornire i “clienti” della provincia.



Dopo un’indagine lampo durata alcuni giorni infatti, nella tarda serata di ieri i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto dal vice questore Aggiunto Lorenzo Commodo e della Squadra Mobile diretta dal Commissario Capo Matteo Luconi, hanno fatto irruzione in una abitazione di Macerata all’interno della quale è stato sorpreso il cittadino albanese successivamente tratto in arresto, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione sotto una pila di abiti, i poliziotti hanno trovato due involucri contenenti rispettivamente un ettogrammo e mezzo ettogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Altra sostanza per un peso di ulteriori 10 grammi veniva rivenuta all’interno dell’appartamento divisa in dosi celate in vari nascondigli.

Inoltre, rinvenuto un bilancino di precisione utilizzato dallo spacciatore per il confezionamento delle dosi.

La sostanza stupefacente sequestrata del peso di oltre 150 grammi se divisa in dosi avrebbe consentito il confezionamento di oltre 450 dosi destinate ai “clienti” della nostra provincia.



Il giovane è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Macerata.