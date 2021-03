Macerata, con l’hashish nel calzino incappa nei controlli anti-Covid

MACERATA – Nel fine settimana appena decorso, con apposita Ordinanza, il Questore Vincenzo Trombadore ha disposto servizi di Istituto sia a Macerata che a Civitanova Marche comprensivi dell’attività di tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio al fine di dare esecuzione alle tematiche approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Macerata.

In particolare detti servizi sono stati mirati alla verifica del rispetto delle norme anti Covid al fine di intensificare l’azione di contrasto alla diffusione dell’epidemia in atto.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato tra sabato e domenica tra Macerata e Civitanova Marche sono state identificate 226 persone e sottoposti a controllo 129 veicoli. L’attività è stata rivolta principalmente alla verifica del rispetto delle norme anti Covid, per questo motivo sono stati sottoposti a controllo 189 esercizi commerciali ed elevate15 sanzioni nei confronti di altrettante persone per il mancato rispetto delle predette norme. Non è mancata l’attenzione al generale controllo del territorio. In proposito si segnala quanto accaduto sabato scorso quando verso le ore 18 in via Volturno i poliziotti individuavano un giovane che con fare sospetto entrava all’interno di un condominio dal quale usciva dopo pochi minuti allontanandosi a bordo della propria autovettura. Dopo averlo fermato i poliziotti procedevano al controllo del giovane sprovvisto di qualsivoglia documento, risultato gravato da precedenti di Polizia in materia di stupefacenti. L’accurato controllo effettuato sia della sua persona sia dell’autovettura, consentiva di rinvenire, nascosto in un ritaglio di cellophane termosaldato e ben occultato all’interno del calzino di un piede, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di alcuni grammi. Inoltre all’interno dell’auto veniva rinvenuto uno strumento atto all’offesa della persona nonché un coltello multiuso, oggetti che venivano sottoposti a sequestro. Per quanto sopra il giovane è stato segnalato alla competente Autorità quale assuntore di sostanze stupefacenti e deferito all’A.G. per il porto di strumenti atti ad offendere oltre ad essere sanzionato ai sensi dell’At. 4 D.L. 19/2020 per la mancata osservazione delle disposizioni in materia di contenimento epidemiologico in atto.

Nel pomeriggio di ieri durante uno dei controlli effettuati a Macerata in Corso Cavour, i poliziotti procedevano al controllo di un’autovettura a bordo della quale viaggiavano due giovani che alla vista dei poliziotti mostravano segni di nervosismo. Le verifiche effettuate dagli agenti consentivano di rinvenire sulla persona di uno dei due sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, inoltre all’interno dell’autovettura veniva rinvenuto un oggetto atto all’offesa della persona. Uno dei due giovani è stato segnalato alla competente autorità quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre l’altro è stato deferito all’A.G. per il possesso di strumenti atti ad offendere. Entrambi sono stati sanzionati in relazione della violazione delle norme anti Covid.

Nel corso dei servizi inoltre, ieri a Civitanova Marche è finito nella rete della Polizia un soggetto di origini tunisine, pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, il quale è risultato gravato da una misura di sicurezza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Pescara. Per questo motivo l’uomo è stato accompagnato in Commissariato di P.S. di Civitanova Marche e successivamente al Centro per Rimpatri di Potenza da dove verrà rimpatriato verso la Tunisia suo paese di origine.

Tali servizi continueranno anche nei prossimi fine settimana