Macerata, giovane mamma azzannata alla testa da un cane

MACERATA – Giovane mamma aggredita da un cane mentre è al parco con le sue bambine. L’episodio, secondo quanto è stato denunciato dalla vittima alla polizia, è avvenuto la mattina del primo gennaio. La donna si trovava in un parco a Macerata, insieme alle figlie.

Improvvisamente, mentre erano nell’area verde, si è avvicinato loro un cane, che vagava libero, sempre secondo quanto riferito dalla donna. Un cane di taglia media, che si è diretto verso di loro con fare aggressivo. La donna è caduta, nel tentativo di proteggere le bambine, ed il cane ha cominciato ad attaccarla, azzannandola al viso e alla testa.

È intervenuto il proprietario per allontanare il cane. La donna si è recata in pronto soccorso. Per lei dieci giorni di prognosi.