Macerata, furto-lampo al distributore Ip di Piediripa. È caccia ai ladri

In azione, alle 4 di questa notte, due uomini che, incappucciati e con un frullino, hanno aperto la cassaforte della colonnina Self. Il colpo è durato poco più di un minuto

MACERATA – Furto con scasso al distributore Ip di Macerata, due ladri in azione, portato via l’incasso che ammonterebbe a diverse centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno tra le 4 e le 4.10 a Piediripa al distributore in piazzale Salvo D’Acquisto, all’inizio della strada Carrareccia, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale di San Vincenzo Maria Strambi. Una strada trafficatissima che chi esce dalla superstrada percorre necessariamente per raggiungere Macerata e viceversa. All’ora in cui sono entrati in azione i malviventi però non c’era nessuno in giro.

I ladri hanno messo a segno un furto-lampo, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, il video del furto dura poco più di un minuto. Si vedono due persone incappucciate che armeggiano sulla colonnina self-service che si trova tra le due pompe di carburante. I ladri hanno utilizzato un frullino per aprire la cassaforte, uno di loro ha infilato la mano e preso le banconote che erano all’interno prima di fuggire via. Immediatamente è scattato l’allarme, la segnalazione è arrivata in questura e sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Squadra Volante.. Nel giro di pochissimo sul posto sono intervenuti anche i colleghi della polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso. Il danno questa mattina non era ancora stato quantificato, ma dovrebbe essere di diverse centinaia di euro.

Al momento sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile guidata dal commissario capo Matteo Luconi, gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel distributore e stanno visionando anche le riprese effettuate dalle telecamere che si trovano nelle zone circostanti. Nel video che riprende il furto, della durata di poco più di un minuto, si vedono in azione due uomini, ma non è escluso che poco distante possa esserci stato un complice ad attenderli in auto.