Macerata, furto in casa: i ladri rubano anche lasagne e pomodori arrosto

I ladri, entrati da una finestra, hanno messo a soqquadro le stanze, in cerca di qualcosa di valore da portare via. Hanno trovato le lasagne

MACERATA – Colpo in casa di una 72enne, i ladri fanno sparire anche le lasagne e i pomodori arrosto. È successo questo fine settimana, nel mirino è finita una abitazione di via Acquedotto nella frazione di Villa Potenza, dove vive una signora di 72 anni. In casa, in quel momento, non c’era nessuno.

La camera a soqquadro

I ladri, entrati passando per una finestra, hanno messo a soqquadro le stanze della casa, in cerca di qualcosa di valore da portare via. Ma non hanno trovato nulla di che, se non qualche anellino di poco valore. Hanno aperto il congelatore e hanno preso, però, lasagne e pomodori arrosto. Indagano i carabinieri.