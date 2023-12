Macerata, frontale tra due auto: 53enne guidava ubriaco

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 7 dicembre, intorno alle ore 15.15, in via Ciccolini, non lontano dal Tribunale di Macerata

MACERATA – Schianto frontale tra due auto, anziano finisce all’ospedale. Nei guai il conducente dell’altra vettura: guidava con un tasso alcolico nel sangue tre volte superiore rispetto al limite. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri 7 dicembre, intorno alle ore 15.15, in via Ciccolini, non lontano dal Tribunale di Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale due automobili si sono scontrate frontalmente. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale. Subito è stato soccorso l’anziano automobilista che, dopo le prime cure del caso sul posto, è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale di Macerata. Non è grave. Patente ritirata all’altro automobilista, un uomo di 53 anni di Macerata.