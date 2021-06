Macerata, non rispetta il foglio di via. Denunciato un uomo

Macerata – Non può mettere piede a Macerata per una corposa lista di precedenti penali, ma ciclicamente vine scoperto nel capoluogo. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un uomo perché non ha rispettato il foglio di via.

L’uomo è stato sorpreso l’altra sera mentre passeggiava a Piediripa, ed essendo un volto conosciuto, è stato controllato. Accertata l’identità e appurato che per lui era stato emesso dalla questura il foglio di via, i Carabinieri lo hanno denunciato ancora una volta per aver violato la misura di prevenzione e lo hanno accompagnato alla stazione, per farlo tornare nel suo Comune di residenza.