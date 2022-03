Macerata, fiamme in appartamento. Due studentesse in ospedale

Le fiamme sono divampate in un appartamento al terzo piano di uno stabile. In casa c'erano una donna con i suoi due figli. Il fumo si è disperso anche nell'appartamento al piano superiore

MACERATA – Incendio in un appartamento nella tarda serata di ieri – 14 marzo – in Corso Cavour. Le fiamme sono divampate poco dopo le 21 in un appartamento al terzo piano di uno stabile. In casa c’erano una donna con i suoi due figli che sono riusciti a uscire e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Il fumo ha però interessato anche l’appartamento al piano superiore occupato da quattro studentesse universitarie. Due sono state trasferite al pronto soccorso per aver inalato del fumo e le loro condizioni non sarebbero gravi. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri. Una volta domato l’incendio, i due appartamenti sono stati dichiarati momentaneamente inagibili.