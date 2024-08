Macerata festeggia il patrono: ecco le modifiche alla viabilità

MACERATA – Conto alla rovescia per le festività di San Giuliano: ecco come cambia la viabilità a Macerata. Il comandante della polizia locale Danilo Doria ha firmato infatti un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione delle iniziative legate alle festività patronali.

Il provvedimento prevede, in piazza della Libertà, dalle 7 del 26 agosto alle 13 del 2 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza, anche per i veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno per disabili mentre in via Don Minzoni, dalle 20 alle 24 del giorno seguente e nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto, il divieto di sosta con rimozione forzata, sul tratto di strada tra via Zara e Piazza della Libertà, eccetto veicoli con permesso per persone con disabilità.

In via Zara, all’intersezione con via Don Minzoni, nei giorni 28 e 29 dalle 20 alle 24:00, il 30 dalle 12 all’una del giorno seguente e il 31 dalle 8:30 all’1:00 del giorno seguente, è previsto il divieto di transito (tratto compreso tra via Zara e piazza della Libertà e da via Zara a piazza Strambi solo il giorno 31/08/23 dalle ore 18:00) eccetto veicoli di polizia, soccorso, autorizzati e veicoli della Pro Loco con apposito “pass”.

In occasione della fiera di San Giuliano è previsto in divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 del 30 agosto alle 3 del 1° settembre in piazza Mazzini, piazza Cesare Battisti, via Gramsci, corso Matteotti, via Tommaso Lauri, via Garibaldi, vicolo Torri, piazza Annessione (tutta la piazza), viale Trieste, piazza N. Sauro (nel tratto adiacente la cinta muraria e largo compreso tra viale Trieste e corso Cairoli), piazza Garibaldi (lato monumento, lato Ass. Vittoria e tratto compreso tra i Cancelli e viale Puccinotti eccetto veicoli di polizia e soccorso), Giardini Diaz (su tutta l’area), via Morbiducci (tratto compreso tra piazza Pizzarello e i Giardini Diaz) e lato destro di Corso Cavour e Corso Cairoli.

Presente il divieto di sosta con rimozione forzata anche dalle 12 del 30 agosto fino alle 24 del giorno successivo (eccetto veicoli degli operatori concessionari di posteggio nella fiera) in Viale Leopardi, sul lato sinistro dopo l’ultimo attraversamento pedonale; dalle 16 alle 24 del 30 agosto e dalle 10:00 del 31 agosto all’1:00 del 1° settembre in piazza Nazario Sauro (parcheggio in concessione APM) eccetto autombulanze, veicoli delle forze dell’ordine e veicoli a servizio di persone con disabilità; dalle 18 alle 24 del 30 agosto in piazza Nazario Sauro (lato parcheggio residenti) eccetto veicoli autombulanze, veicoli forze dell’ordine e veicoli a servizio di persone con disabilità; dalle 19 alle 24 del 30 agosto e dalle 15:00 del 31 agosto all’1:00 del 1° settembre in via Armaroli (dall’intersezione con via Zara) sul primo tratto lato destro per circa 30 metri, dove segnalato, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione; dalle 18:00 alle 24:00 del 30 agosto in piazza XXX Aprile; dalle 15:00 alle 21:00 del 31 agosto in via Don Minzoni (tratto da via Zara a piazza Strambi) e, infine, dalle 15:00 alle 21:00 del 31 agosto in piazza Strambi per consentire lo svolgimento della messa.

Dalle 12 del 30 agosto fino all’1 del giorno successivo e dalle 8:30 del 31 agosto all’1 del giorno successivo, sono previsti:

il divieto di transito in via Zara, all’altezza dell’intersezione con via Armaroli, eccetto veicoli di polizia e soccorso, taxi, veicoli della Pro Loco e/o Associazioni con apposito “pass”, veicoli a servizio delle persone con disabilità, residenti, veicoli autorizzati a raggiungere l’area privata della Curia Vescovile, veicoli dei concessionari di posteggio per la fiera, veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico (questi ultimi fino alle 15:00 del 30 agosto e fino alle 10:00 del 31 agosto); all’occorrenza, le stesse limitazioni di cui al punto precedente, saranno adottate anche all’inizio di Rampa Zara, all’intersezione con viale Leopardi, con possibilità di accesso anche per i veicoli diretti in via Armaroli fino a esaurimento dei posti di parcheggio disponibili; inoltre, negli orari di maggiore affluenza e di difficoltà di transito veicolare in uscita su via Berardi/via Lauri, saranno adottati anche il divieto di transito in via Armaroli, da porre all’altezza della chiesa in direzione via Berardi, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione/senso unico alternato, regolato da movieri o agenti, sul tratto di strada compreso tra l’intersezione tra via Zara/viale Leopardi e l’uscita a monte del parcheggio coperto; il divieto di transito in piazza Annessione, eccetto veicoli di polizia e soccorso, taxi, veicoli a servizio delle presone con disabilità, residenti con permesso, veicoli dei concessionari di posteggio per la fiera, veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico (questi ultimi fino alle 15:00 del 30 agosto e fino alle 10:00 del 31 agosto);

divieto di transito in via Lauro Rossi, eccetto residenti sul tratto senza sbocco (per permettere la circolazione anche in uscita dei residenti sarà temporaneamente consentito il doppio senso di circolazione sul tratto compreso tra via Lauro Rossi e via Ciccarelli).

Prevista, negli stessi giorni e orari, anche la direzione obbligatoria dritto per i veicoli in uscita da via Gioberti su via Santa Maria della Porta, eccetto veicoli residenti via Lauro Rossi (tratto senza sbocco). Sarà istituita anche la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Padre Matteo Ricci, eccetto residenti sul tratto senza sbocco di via Lauro Rossi (l’intersezione dovrà essere presidiata da moviere in quanto il tratto di strada tra via Gioberti e via Padre Matteo Ricci sarà a doppio senso di circolazione regolato da moviere per soli residenti di via Lauro Rossi); per i veicoli che, provenienti da via Santa Maria della Porta (intersezione via Gioberti), devono uscire dal centro storico; per tutti i veicoli residenti che si dovranno recare in via Santa Maria della Porta, via Gioberti, via Lauro Rossi, via Spadalavini, vicolo Sferisterio e vicolo Ricci, giunti in prossimità dell’intersezione tra via Don Minzoni e via Zara. Infine, prevista la direzione obbligatoria a destra in via Basili all’intersezione con via Santa Maria della Porta, valido per i veicoli provenienti da via Don Minzoni e per tutti i veicoli provenienti da via Domenico Ricci / piazza Vittorio Veneto, eccetto residenti di via Padre Matteo Ricci.

L’ordinanza prevede, inoltre, il divieto di transito in via Ciccarelli, a scendere verso piazza Mazzini, con transenna all’intersezione con via Lauro Rossi e sbarramento mobile all’intersezione con piazza Mazzini (i veicoli in uscita da vicolo Sferisterio saranno deviati verso via Lauro Rossi); il divieto di transito in piazza Mazzini all’intersezione con via Crispi/vicolo Orti, eccetto veicoli di soccorso con sbarramento mobile e il divieto di transito in Porta Convitto, con istituzione del doppio senso di circolazione in via Mozzi e largo Affede, regolato da ausiliari di viabilità, per consentire l’uscita dalla ZTL dei veicoli autorizzati.

Dalle 12 del 30 agosto fino a cessate esigenze della fiera e successiva pulizia della strada (3:00 circa del 1 settembre) è previsto il divieto di transito eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli dei concessionari di posteggio per la fiera (questi ultimi potranno accedere il 30 agosto fino al termine delle operazioni di spunta e il 31 agosto fino alle 10:00) in viale Puccinotti, viale Trieste, via Caduti di Nassiyria (rampa che collega piazza Marconi a viale Trieste); in via Pannelli (da via Nana a viale Trieste); sull’area dei Giardini Diaz, (con sbarramento all’intersezione tra via Morbiducci e via IV Novembre) eccetto veicoli di pubblica utilità, veicoli a servizio di persone con disabilità, autorizzati, accesso ad aree private, veicoli degli operatori commerciali, concessionari di posteggio nella fiera per brevi operazioni di carico/scarico; in piazza Garibaldi (con sbarramento alla fine di viale Leopardi e alla fine di Corso Cavour) eccetto veicoli di pubblica utilità, veicoli a servizio di persone con disabilità, residenti con permesso zone “A” per accesso alla ZTL di via Mozzi, veicoli degli operatori commerciali concessionari di posteggio nella fiera e, infine, all’uscita di via Armaroli su corso Matteotti, con sbarramento (nel tratto di via Armaroli compreso tra via Berardi e corso Matteotti sarà temporaneamente consentito il doppio senso di circolazione per i soli residenti per l’accesso alle aree private).

L’ordinanza prevede, inoltre, l’istituzione di una strettoia asimmetrica con restringimento della carreggiata sul lato destro nell’ultimo tratto di carreggiata di Corso Cavour dopo l’ultimo attraversamento pedonale; la revoca temporanea della direzione obbligatoria diritto per i soli veicoli autobus del trasporto pubblico locale in prossimità dell’intersezione tra via Roma e via Issy Les Moulineaux e la revoca temporanea degli spazi di sosta riservati agli autobus presso il capolinea dei Giardini Diaz e la contestuale istituzione di un’area di sosta riservata agli autobus sul lato destro di via Trento.

In piazza Nazario Sauro, sulla rotatoria, è prevista la chiusura parziale della corsia di marcia della rotatoria (lato Porta Picena) lasciando la corsia libera per il transito dei veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni e corso Cairoli con l’obbligo di proseguire verso viale Diomede Pantaleoni. Tale chiusura sarà effettuata con barriere fisse e mobili creando una sacca di sicurezza per eventuale via di fuga da piazza Mazzini a viale Trieste.

Con la chiusura di viale Puccinotti, il traffico sarà deviato lungo tre percorsi alternativi: via Trento, piazza della Vittoria, via Roma, via Issy Les Moulineaux; via Cioci, via Cadorna, via Mugnoz, via Mameli, via Piave, viale Don Bosco; via Matteo, via San Francesco, via Braccialarghe.

Prevista la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli giunti in prossimità dell’intersezione tra via Pannelli e via della Nana e per i veicoli in uscita da Porta Convitto (esclusivamente negli orari in cui sarà consentito) con successiva “direzione obbligatoria a sinistra” all’intersezione con viale Puccinotti/Rampa Guardini per piazza Marconi con “obbligo di dare la precedenza”.

Prevista, invece, la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra viale Carradori e viale Martiri della Libertà eccetto veicoli di soccorso, residenti e carico e scarico (valido per i veicoli provenienti da viale Carradori); all’intersezione tra piazza Pizzarello e via Morbiducci eccetto veicoli di pubblica utilità, veicoli a servizio di presone con disabilità, autorizzati, accesso ad aree private, veicoli degli operatori commerciali concessionari di posteggio nella fiera; per i veicoli provenienti da vicolo degli orti con immissione in via Crispi.

Nella serata del 30 agosto, durante il concerto di Fiorella Mannoia allo Sferisterio, in caso di necessità sarà consentita la sosta in via Pannelli, sugli stalli riservati alle forze dell’ordine, per i veicoli delle persone con disabilità.

A partire dalle 7 del 30 agosto fino alle 14 del 1° settembre, i veicoli muniti di permesso residenti zona A potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’APM Spa (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura, e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone. I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’APM Spa, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni.

Dalle 12 del 30 agosto fino alle 3 del 1° settembre è prevista la sospensione del rilascio di permessi temporanei per la ZTL. Entro le 17 del 30 agosto tutti i veicoli degli operatori commerciali dovranno essere stati rimossi dalle aree interessate dalla Fiera e trasferiti nei parcheggi autorizzati (eccetto veicoli degli operatori assegnatari di posteggio a seguito delle operazioni di spunta) qualora gli stessi non possono essere fatti rientrare nello spazio assegnato.

In piazzale Alcide De Gasperi (centro fiere di Villa Potenza), in occasione del luna park, sono previsti il divieto di transito dove regolarmente segnalato, nell’area delimitata concessa per gli spettacoli viaggianti sul corridoio appositamente individuato per l’accesso alle carovane (eccetto per i veicoli a servizio dei concessionari di aree e di quelli adibiti ai servizi di pubblica utilità); il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dove regolarmente segnalato e l’istituzione temporanea, durante lo svolgimento del luna park, di tre stalli di sosta per persone con disabilità da predisporre in prossimità del “vecchio” ingresso del centro fiere.