Macerata, esplode camino a bioetanolo 40enne trasportata in eliambulanza

La donna che lavora come cuoca nella dimora storica dei Conti degli Azzoni in contrada Cimarella è stata investita da un ritorno di fiamma. È stata trasferita all'ospedale di Torrette ad Ancona

MACERATA – Esplode un camino a bioetanolo, 40enne trasportata all’ospedale di Torrette ad Ancona. Non sarebbe grave ma avrebbe riportato ustioni. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, verso le 13.30, in una dimora storica a Macerata, in contrada Cimarella di proprietà dei Conti degli Azzoni.

In base a quanto ricostruito nell’immediatezza, la donna di circa 40 anni che lavora nella dimora come cuoca stava caricando la stufa a bioetanolo quando si è verificato un ritorno di fiamma che l’ha investita. La donna sarebbe stata soccorsa da una collega che l’ha aiutata a spegnere le fiamme che avevano attinto i vestiti e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti nell’immediatezza i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre i primi erano impegnati a spegnere le fiamme, il personale del 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è partita dall’ospedale regionale di Ancona. La persona ferita è stata trasferita a Torrette. Stufa e tanica sono stati posti sotto sequestro, successivamente verranno eseguiti mirati accertamenti per ricostruire come sia avvenuto l’incidente.