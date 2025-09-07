Macerata, dà in escandescenze in mezzo alla strada poi aggredisce i carabinieri: nei guai una donna

MACERATA – Dà in escandescenze in strada e aggredisce i carabinieri, denunciata una donna. Ieri sera il Comando Compagnia Carabinieri di Macerata, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e al Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, ha svolto un servizio a largo raggio per il controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti e della mala movida e al generale rafforzamento della sicurezza pubblica.

In particolare, i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato una donna di 58 anni, già nota alle forze dell’ordine, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna è stata controllata lungo un’arteria del centro poiché inveiva e gesticolava nei confronti degli automobilisti che in quel momento si trovavano a transitare. I militari, immediatamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la donna ma nel momento in cui hanno proceduto alla sua identificazione la donna si è rifiutata categoricamente di fornire le proprie generalità e, in uno stato emotivo particolarmente esagitato, nonostante i vari tentativi di calmarla, ha aggredito verbalmente e fisicamente i Carabinieri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la 58enne all’ospedale di Macerata per accertamenti. Per la donna è scattata comunque la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Sempre nell’ambito delle attività preventive di controllo del territorio, ad Apiro e Cingoli, sono stati eseguiti specifici controlli in alcuni esercizi pubblici della zona. Nello specifico ad Apiro i militari del NIL, congiuntamente a quelli della locale stazione, all’interno di un esercizio hanno riscontrato alcune violazioni, pertanto hanno denunciato il titolare poiché ha impiegato alle proprie dipendenze un lavoratore non regolarmente assunto. Inoltre è stato accertato che l’unità operativa era dotata di impianto di videosorveglianza installato e funzionante privo dell’autorizzazione all’installazione rilasciata dall’ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata. Per l’esercente maxi sanzione per lavoro nero e sospensione dell’unità operativa. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative pari ad € 4.450 ed ammende per € 1.549. Per il servizio sono state impiegate 6 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 33 veicoli, 70 persone, di cui 6 già note alle forze dell’ordine ed elevato 3 contravvenzioni amministrative per violazioni al codice della strada.