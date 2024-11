Macerata, Erap al lavoro: oltre 70 alloggi in costruzione in città

MACERATA – Prosegue il lavoro di Erap Marche in tutto il territorio maceratese mettendo a terra fondi provenienti da varie linee di finanziamento, tra i quali fondi del Piano Nazionale Casa, Verde Sicuro, PNRR, fondi regionali e fondi propri.

«L’impegno nel capoluogo Macerata – spiega Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche – è molto significativo e non riguarda quindi solo i piccoli comuni del cratere dove abbiamo realizzato molti importanti interventi di ricostruzione di concerto anche con la struttura commissariale. C’è bisogno di dare risposte alle vecchie e nuove povertà ed Erap svolge a pieno il compito assegnatoci dal Presidente Acquaroli».

Nel dettaglio l’agenda dei lavori per la città di Macerata prevede non meno di 70 alloggi. In via Pace è in corso un intervento con lavori per circa 1 milione di euro per la realizzazione di 4 alloggi con i fondi CIPE. Erap sta attendendo il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Macerata ed è in atto la verifica del progetto esecutivo alla cui approvazione poi seguirà il via alla gara di appalto.

In Loc. Villa Potenza saranno realizzati 12 alloggi per i quali è necessario il rilascio della variante al permesso a costruire da parte del Comune e la formalizzazione dell’autorizzazione al passaggio su alcune aree acquistate dal Comune a seguito di una lottizzazione privata fallita. Sempre su questa lottizzazione Erap effettuerà una permuta con il Comune di Macerata tra il lotto adiacente a quello in oggetto e quello di via Verga che consentirà la realizzazione di altri 12 alloggi per un totale, quindi di 24 alloggi. Nella stessa via Verga, zona Collevario, sono state stanziate le somme per completare 14 alloggi. L’intervento era fermo da tempo ed è in corso la consegna al Comune della richiesta del titolo edilizio e la redazione del progetto esecutivo. In via Valenti è prevista la costruzione di 20 alloggi il cui avvio dei lavori attende il permesso a costruire e il completamento del progetto esecutivo. L’intervento era bloccato dalla mancata definizione delle modalità di collegamento degli impianti alla rete esistente. Inoltre, in riferimento all’immobile sito in Via Roma 395 di proprietà del Comune ed altri soggetti, Erap si è resto disponibile ad anticipare le somme per circa 150 mila euro per la manutenzione straordinaria contando di recuperare la somma mediante i canoni d’affitto.

Sempre in provincia di Macerata saranno conclusi entro dicembre a Sarnano in via Aldo Moro 9 alloggi mentre 6 alloggi sono già stati consegnati nei giorni scorsi nel comune di Belforte del Chienti. Inoltre, vi sono 11 interventi in corso su tutto il territorio provinciale grazie all’interlocuzione continua con il Commissario Castelli che sta finanziando la realizzazione di un totale di 114 alloggi. Con i fondi PNRR-PNC a Civitanova Marche sono stati avviati due interventi in Via XXX Giugno per n.15 alloggi e Via Volta (ex vetreria) per n. 6 alloggi. A Recanati altri due interventi in Via Risorgimento n. 11 alloggi e in Via Mascambruni 12 alloggi per conto del Comune. Sempre a Civitanova Marche sono in corso di ultimazione, mancano le sistemazioni esterne, 34 alloggi in Via Rose Montmasson, ex Marchetti, recentemente oggetto di attenzione della stampa locale. Con i fondi CIPE sono partiti altri 3 interventi a Fiastra per n. 6 alloggi, San Severino Marche n.12 alloggi e Pievetorina n. 9 alloggi. Per questi interventi il Presidio ha ottenuto l’accesso al Fondo Opere Indifferibili che è stato accettato. Nell’ultimo consiglio di amministrazione è stata approvata la convenzione con il Comune di Camporotondo di Fiastrone per realizzare per conto del Comune n. 6 alloggi. Infine, sempre nell’ultimo CDA è stata approvata una variazione di bilancio per complessivi 390.000,00 euro per manutenzioni straordinarie anche per il recupero di numerosi alloggi inutilizzati in tutto il territorio provinciale, circa 40 alloggi.