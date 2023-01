Macerata, dimentica un pentolino sul fuoco: evacuato un condominio

MACERATA – Dimentica il pentolino dell’acqua sul fornello, i vicini di casa chiamano i pompieri preoccupati dal forte odore di gas. Strada chiusa, condominio evacuato in via precauzionale. È quanto accaduto questa mattina, poco dopo le ore 10.30, in via Maffeo Pantaleoni. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, che ha creato, come era prevedibile, non poco allarme tra i residenti, un uomo avrebbe messo un pentolino sul fornello. Ma poi è uscito di casa, senza spegnere il fuoco. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo fine alla fuga di gas e hanno operato per mettere in sicurezza l’area in questione, e gli agenti della polizia locale. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.