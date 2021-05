Macerata, non rispetta il foglio di via: denunciato un 24enne

La polizia locale è intervenuta in via Dante dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano visto un giovane in stato confusionale. Il ragazzo era ubriaco

Macerata – Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato perché non ha rispettato il foglio di via che gli impedisce di stare a Macerata. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in via Dante, dove sono intervenute due pattuglie della polizia locale su richiesta di alcuni passanti che segnalavano la presenza di un giovane in stato confusionale.

Una volta sul posto gli agenti hanno visto che il giovane, un italo-brasiliano residente ad Appignano, era ubriaco e ha anche tentato di ferirsi con una lattina di birra che aveva in mano. Per questo è stata chiamata anche un’ambulanza, mentre gli agenti provvedevano a fermare il ragazzo prima che potessi farsi del male. Durante gli accertamenti, però, è emerso che il 24enne era già sottoposto a un foglio di via che gli impedisce di stare a Macerata. Per questo è stato denunciato a piede libero.