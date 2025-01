Macerata, crescono i visitatori. Il bilancio 2024 dell’assessora Cassetta

MACERATA – Incremento dei visitatori per la rete museale maceratese e di presenze per gli spettacoli teatrali, biblioteca Mozzi Borgetti fucina di laboratori e attività, attenzione ai neonati, ai bambini e alle famiglie, continuo confronto e dialogo con Università e Accademia di Belle Arti. È la sintesi del bilancio 2024 tracciato dall’assessora alla Cultura, all’Istruzione e all’Alta Formazione Katiuscia Cassetta.

«I risultati raggiunti dimostrano un percorso culturale che stiamo portando avanti insieme ad altri Uffici comunali e che dimostra come traguardi di successo siano raggiungibili solo se si ha una visione globale e strategica con obiettivi chiari in cui è rintracciabile una direzione condivisa; basti pensare che nel 2024 tra musei, teatro e Macerata Opera Festival, abbiamo avuto 118mila presenze di spettatori a Macerata – ha commentato l’assessora Katiuscia Cassetta -. La cultura non è un settore che deve rimanere isolato ma è parte integrante delle politiche dell’Amministrazione e deve coinvolgere tutte le fasce sociali convogliando energie e risorse, anche private, per una reale crescita della comunità. Siamo in grado di proporre un’offerta costante e distribuita durante tutto l’anno e in tutti gli spazi; sappiamo che possiamo ancora crescere per valorizzare al meglio il patrimonio e aprirlo sempre più ai visitatori e ai cittadini. Le tante iniziative proposte dimostrano, inoltre, la grande attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza».

Alcuni numeri

Nel 2024, sono state complessivamente 55.244 le presenze della rete Macerata Musei: 20.655 per Palazzo Buonaccorsi, 16.072 per lo Sferisterio, 10.211 per la Torre Civica, 1.532 per l’Eco Museo di Villa Ficana, 1.268 per l’area archeologica di Helvia Recina, 1.325 per la Biblioteca Mozzi Borgetti, 3.808 per il Museo di Storia Naturale e 371 per il Mubi. Nel 2024, le presenze hanno raggiunto i numeri pre pandemia del 2019 e sono in crescita rispetto al 2023.

Palazzo Buonaccorsi continua a ospitare la mostra “Vis a vis. Ritratti moderni e contemporanei” che, in sei mesi, ha registrato 11.173 presenze. Sono state 15 le attività dedicate a bambini e famiglie che hanno fatto da corollario alla mostra – curata da Elsa Barbieri, Massimo Francucci e Giuliana Pascucci – che attraverso un percorso che si snoda lungo tutti i piani e le sale del palazzo, espone oltre 60 opere che accostano maestri del passato e artisti del presente, italiani e internazionali, con l’intento di offrire una riflessione inedita sulla ritrattistica settecentesca e contemporanea.

Il 2024 è stato caratterizzato da altri eventi espositivi e mostre a partire da “Luigi Bartolini. Attraverso il colore” (dal 23 ottobre 2023 al 7 aprile 2024) inserita all’interno del programma di eventi promosso dalla Regione Marche che ha visto Macerata come comune capofila. Parallelamente, per i bambini e le famiglie, sono state organizzate otto attività dedicate. Dal 1° dicembre 2023 al 3 marzo 2024, Palazzo Buonaccorsi ha poi ospitato la mostra “MYTHOS” di Alessandro Fogo, vincitore della VI edizione del Premio Pannaggi. In occasione della Festa della Repubblica, dal 2 al 30 giugno, spazio alla mostra “La Costituzione per immagini” che ha visto protagonisti la Prefettura, l’Università di Macerata e gli istituti scolastici cittadini. Dal 29 novembre e fino al 30 marzo 2025 Palazzo Buonaccorsi ospiterà la mostra “The saving light”, personale dell’artista Nidaa Badwan, palestinese residente in Italia, vincitrice della VII edizione del Premio Pannaggi 2024.

Tantissime le attività educative, e non solo, ospitate nel 2024 ai Musei Civici. Tra queste, una seduta del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, “Piccoli esploratori al Museo”, la presentazione del libro “Sirio Reali” e quella del volume “Il restauro della Madonna di Macerata di Carlo Crivelli. La riscoperta di un capolavoro su tela”. E poi ancora le iniziative di Nati per Leggere, il trekking cittadino, la presentazione del progetto “MAB”, la XVI edizione del Grand Tour dei Musei, la Notte dei Musei e la Giornata Internazionale dei Musei, l’iniziativa “Il museo dei miei sogni!”, la presentazione del progetto “Io non rischio”, le iniziative di Inclusivopera e le visite guidate in occasione di Città di Macerata in Festa, le riprese per la Sfilata di Moda del Liceo Artistico “Cantalamessa”, un workshop dedicato all’arteterapia, l’iniziativa FAMU: Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, la Controra di Musicultura e la rassegna Buon’Estate realizzata in collaborazione con l’AMAT. Complessivamente, a Palazzo Buonaccorsi, si sono svolte 5 mostre, 20 eventi e attività legati alle varie esposizioni, 25 eventi vari, 22 tra spettacoli e concerti, 4 servizi fotografici.

Nel 2024 i Musei Civici hanno inserito nella piattaforma Art Bonus l’intervento denominato “Conservazione, valorizzazione e promozione delle collezioni del patrimonio cittadino”, dove potranno confluire le erogazioni dei mecenati che vorranno sostenere i Musei mediante la formula Art Bonus. Le erogazioni ricevute durante l’anno, in particolare, sono state rivolte al sostegno della realizzazione della mostra Vis-à-vis. Ritratti moderni e contemporanei, oggetto di diverse erogazioni liberali, per un importo complessivo pari a 20.730 euro. La mostra è stata sostenuta anche dagli sponsor Malaigia srl, Bellini Living Daylight srl, Santoni Spa e Stacchio Impianti srl, per 13.420 euro.

Nel 2024 i Musei hanno ricevuto 8 donazioni da: Luciana Bartolini (2), Eredi Lidia Cacciamani, Sirio Reali, Lucio Del Gobbo, Viviana Pianesi, Carlo Iacomucci, Alessandro Fogo e Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata. Sono inoltre stati attivati 8 tirocini curriculari con l’Università, 7 tirocini con l’Accademia di Belle Arti e 25 con studenti di istituti secondari.

Tra i restauri avviati, quello relativo alla “Madonna con Bambino in trono e santi” attribuita a Giovanni di Corraduccio, sette restauri attualmente in corso in collaborazione con l’Istituto di Restauro delle Marche e 10, invece, quelli riconsegnati a Palazzo Buonaccorsi. Due sono i prestiti di opere.

A partire da gennaio 2024 è stata introdotta una speciale MC Card Scuole dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città e agli studenti iscritti all’Università e all’Accademia. A loro viene riservata la possibilità di acquistare una card nominale che permette l’accesso illimitato per dodici mesi a Palazzo Buonaccorsi, allo Sferisterio e alla Torre Civica.

I suggestivi spazi degli Antichi Forni sono utilizzati dalle associazioni cittadine per l’organizzazione di mostre temporanee, presentazioni e incontri culturali; durante l’anno, l’Assessorato alla Cultura, ha organizzato agli Antichi Forni 50 eventi in collaborazione con i vari soggetti associativi della città.

Da metà aprile, la Torre civica è stata interessata da un nuovo allestimento museale multimediale; un percorso che consente di svelare i misteri del meccanismo astronomico che muove il quadrante, di scoprire le vicende legate alla sua costruzione, fino a raggiungere la terrazza panoramica dove è possibile ammirare un panorama unico che spazia dai monti Sibillini al mare Adriatico. Con il progetto “Notturni in Torre”, dal 24 maggio e per tutto giugno, i venerdì, la Torre è rimasta aperta al pubblico fino alle 23:00 per consentire suggestive visite serali. Ad agosto, venerdì e sabato, la chiusura è stata prolungata alle 23:00. L’Infopoint di Macerata, nel 2024, ha ospitato 3 esposizioni e 6 eventi mentre sono stati 4 gli eventi svolti presso l’area archeologica Helvia Recina che è oggetto di un finanziamento europeo. Il Museo di Storia Naturale, nel 2024, si è arricchito a seguito di una donazione consistente in 300 animali imbalsamati e sono stati acquistati anche pregevoli esemplari. Il Museo, da fine ottobre, ha un nuovo hub: il MuBI, Museo di Biodiversità, uno spazio dedicato alla scoperta della natura. Un luogo privilegiato per la divulgazione di tematiche scientifico – ambientali; una sede dove svolgere attività didattiche rivolte all’utenza scolastica dei vari livelli.

L’Eco Museo di Villa Ficana ha ospitato numerosi appuntamenti, mostre, incontri e convegni per tutto l’arco del 2024 e ha partecipato al Concorso Wiki Loves Folklore 2024, ha promosso l’assegnazione di borse ricerca con il progetto “Terra viva”, che riscopre le tecniche antiche di estrazione del colore, partecipato al bando “Borgo accogliente” e ha vinto il Concorso Nazionale “La Fabbrica del Paesaggio” “per il costante impegno nella difesa del paesaggio e nell’uso sostenibile del territorio”. È stato promosso il progetto “Borgo Ficana per tutti” con la contestuale assegnazione di borse ricerca e il progetto “Archicraft” che si propone di attrarre e incoraggiare le giovani generazioni a intraprendere percorsi di carriera nel settore dell’artigianato tradizionale. L’Assessorato ha partecipato anche ai progetti “AI for cultural heritage” e “Sferisterio Inclusivo” per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche, archivi.

In merito alle attività teatrali, per il quarto anno gli spettacoli allo Sferisterio ricominciano dai più piccoli con una serie di appuntamenti, “Lo Sferisterio a scuola”, pensati appositamente per i giovani e le famiglie. Il bilancio di questa edizione della rassegna per bambini e famiglie è più che positivo con un totale di 14.695 spettatori coinvolti nelle differenti attività destinate alle diverse fasce d’età.

Il teatro Lauro Rossi ha ospitato la stagione AMAT 2023/2024 con 14 spettacoli di prosa e 3 spettacoli della rassegna “Finalmente Domenica” per un totale di 5.889 presenze in tutta la stagione mentre la stagione 2024/2025, sempre coordinata insieme all’AMAT, ha ospitato e ospiterà, a livello numerico, gli stessi spettacoli dello scorso anno ed è già stato registrato un incremento degli abbonamenti pari al 20% rispetto alla passata stagione.

La Stagione Concertistica Classica realizzata in collaborazione con l’Associazione Musicale Appassionata ha ospitato, a teatro Lauro Rossi, 1168 spettatori (15 spettacoli) mentre la rassegna Musicamdo Jazz ha visto la partecipazione (parziale) di circa 2.800 persone che si sommano ai circa 700 spettatori non paganti nelle varie attività proposte. La rassegna Nuova Musica, con i suoi quattro appuntamenti alla Sala Cesanelli, ha visto la partecipazione di 300 persone mentre la 56° edizione della Rassegna Nazionale d’Arte Drammatica Premio “Angelo Perugini”, in collaborazione con l’Associazione Teatro Oreste Calabresi e la Compagnia filarmonico drammatica Andrea Caldarelli aps, ha venduto circa 1300 biglietti (parziale) per un totale di 8 spettacoli. Gli 8 spettacoli della stagione sinfonica della FORM hanno visto al Lauro Rossi 1.654 spettatori mentre sono state circa 1.000 le presenze per Buon’Estate 2024.

Nel 2024, la biblioteca Mozzi Borgetti (aperta tutti i giorni con orario continuato e il sabato mattina) ha ospitato numerose iniziative a partire dalla mostra “Suspectos damnare. I libri proibiti da Gutemberg all’età dei lumi”. Oltre alle attività ordinarie di prestito e messa a disposizione delle sale per incontri, formazione, presentazione libri e laboratori, la Mozzi Borgetti ha ospitato anche i progetti “Una rete di letture”, “Alla scoperta della libreria dei conti Castiglioni di Cingoli: un patrimonio inesplorato per la storia del territorio” e il laboratorio teatrale su Pier Paolo Pasolini. Presso i locali situati al piano -3 della biblioteca è stato inaugurato e allestito lo spazio “Altrove” dove, dal 7 novembre, le varie associazioni giovanili, organizzano attività per ragazzi anche al di fuori dell’orario della biblioteca. Per il centenario della scomparsa dell’economista Maffeo Pantaleoni, in collaborazione con l’Università, la biblioteca ha ospitato e organizzato un convegno ed è stata effettuata, con Poste Italiane, l’emissione di un francobollo dedicato all’economista maceratese. La biblioteca ha ospitato la scuola di lingua italiana per stranieri e il Grand Tour della Cultura – IX edizione.

L’amministrazione ha approvato, inoltre, il piano di riparto per la concessione di contributi (pari a 20 mila euro) a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale per l’anno 2024 stilando una graduatoria dei progetti presentati dalle Associazioni, che hanno organizzato e organizzeranno eventi per la cittadinanza fino a dicembre 2024.

Anche quest’anno, per gli eventi natalizi, è stata chiesta la collaborazione alle associazioni culturali del territorio e sono state organizzati 26 eventi per bambini, 4 mostre, 16 appuntamenti teatrali, 7 convegni, 3 visite guidate e 3 concerti tradizionali natalizi.

Per quanto riguarda la delega ai rapporti con l’Università di Macerata, l’Assessorato ha collaborato alla terza edizione del Festival of Humanities, al Capodanno cinese e alle iniziative organizzate in occasione del centenario della morte di Kaha. Tra le attività collaborative avviate con l’Accademia di Belle Arti di Macerata ci sono state invece l’intervento di illuminotecnica per le esposizioni dedicate alla mostra Luigi Bartolini, le indagini diagnostiche per Palazzo Buonaccorsi e il seminario “Tutela dei BBCC nel sistema di Protezione Civile”.

Per quanto riguarda la delega alla Scuola e alla Formazione, sono proseguite le progettualità di “C’era una volta”, iniziativa volta ad ampliare l’accesso ai servizi per minori 0-3 del territorio costruendo un modello integrato di educazione e cura della prima infanzia. Nel 2024 sono state avviate due diverse programmazioni: “E…state al Parco!” e “Ti leggo una storia”.

Il Comune è, inoltre, partner del progetto Crescere nel Villaggio co-finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e dalla Fondazione Generali Italia – The Human Safety Net (THSN), Ora di Futuro. Un progetto su scala nazionale, proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino grazie al quale, in tutta Italia, vengono aperti spazi per genitori e bambini per facilitare i percorsi di tutte le famiglie, in particolare dei neo-genitori, attraverso un coordinamento tra i servizi che ogni comunità offre, a partire dagli incontri prenatali. A sostenerli in questo percorso, sono presenti un’educatrice professionale specializzata in servizi per l’infanzia e un’ostetrica. Ci si confronta sui temi della gravidanza, della nascita, della cura e della genitorialità. Dal 1° dicembre 2023 al 3 novembre 2024 sono state registrate 230 nuove nascite a cui sono state inviate le lettere di benvenuto. Nel 2024 è nato anche il progetto “I bambini e la città” a cui, quest’anno, è stata data continuità con la realizzazione dello spettacolo musicale “Opera Baby: Un, due, tre… Turandot!” che ha coinvolto 160 famiglie. Anche quest’anno, inoltre, il Comune, ha sostenuto i genitori dei bambini che frequentano i nidi d’infanzia comunali nell’approccio educativo al libro e alla lettura con i piccoli, con l’obiettivo di creare situazioni di benessere; nel 2024 sono stati donati 140 libri.

Nel corso del 2024 il Consiglio dei Bambini e delle Bambine ha avuto continuità ottenendo un’ottima partecipazione. All’inizio del nuovo anno scolastico è stato eletto il nuovo Consiglio – che è stato presentato all’assise cittadina lo scorso 16 dicembre – che coinvolge 38 bambine e bambini frequentanti le classi IV e V della scuola primaria di tutti gli Istituti scolastici della Città. Dall’inizio di quest’anno scolastico l’Osservatorio Comunale, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali, ha istituito il Consiglio degli Adolescenti a cui partecipano 19 ragazze e ragazzi appartenenti alla 3 media, alla I e II superiore. L’Osservatorio comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti continua a riunirsi costantemente con cadenza mensile, monitorando e progettando insieme ai bambini e agli adolescenti.

Nel 2024 è stata realizzata la proposta proveniente dal Consiglio delle Bambine e dei Bambini in merito alla realizzazione di alcune cassette di Bookcrossing; sono state istallate 10 cassette presso le scuole della città, ben visibili e fruibili dai bambini per la condivisione dei libri (complessivamente sono 260 testi).

A gennaio 2024 è stato inaugurato il nuovo polo 0-6 anni realizzato dalla Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico che vede coinvolto il Nido Arcobaleno e la scuola dell’infanzia “Liviabella”. A settembre è stato inaugurato il nuovo plesso della scuola primaria “G. Natali”. I locali della primaria nel post scuola sono destinati ad attività di aiuto compiti, ludico-ricreative e sportive. Tra l’Istituto Mestica, il Comune e la Andrea Bocelli Foundation – Ente filantropico è stata creata una convenzione per la progettazione, l’organizzazione e il coordinamento delle attività di Music & Art Labs e Digital Lab.

Nel 2024 sono stati stanziati circa 32 mila euro per i servizi pre e post scuola e, in un’ottica di partecipazione e condivisione, è stata data continuità ai comitati mensa composti dai genitori dei bambini frequentanti le scuole della città, i quali possono accedere alle mense scolastiche assaggiando i pasti somministrati. Su proposta del Comitato, a giugno, è stato stilato un nuovo menù, somministrato a partire dall’anno scolastico 2024/2025. È stato attivato anche il progetto “A scuola ci andiamo da soli” per migliorare, tramite la formazione e l’informazione, la mobilità dei centri urbani a favore della pedonalità; un percorso di educazione alla salute propria e all’ambiente che stimola l’osservazione e l’orientamento.

Sul fronte nidi e infanzia, sono state accolte 67 nuove domande di inserimento presso i nidi comunali su 139 posti complessivi. A oggi, sono impiegate nei nidi 22 educatrici, 9 operatrici e 6 cuoche. In collaborazione con la Contram è stato offerto gratuitamente a tutte le scuole dell’infanzia richiedenti il servizio di trasporto per le uscite didattiche, sgravando le famiglie del costo del trasporto per almeno due uscite previste per singola scuola effettuate durante l’anno. Il servizio è stato garantito a 1062 bambini e bambine 3-6 anni. Nel 2024, le mense comunali, hanno fornito oltre 290mila pasti.

Nel 2024 l’Assessorato, in collaborazione con l’Ufficio Europa, ha ottenuto un finanziamento di 180 mila euro per il progetto “B.live. Biblioteca da vivere” che mira a realizzare degli spazi di aggregazione giovanile all’interno della Mozzi Borgetti e a offrire attività di stampo ricreativo, formativo e laboratoriale ai giovani tra i 14 e 35 anni. Finora sono stati realizzati diversi laboratori (corsi di educazione digitale con RED, laboratorio di teatro con AAA Minimo Teatro, corso di videomaking con Officine Mattoli, serate Games con il LABS, laboratori di inclusione linguistica con UNIMC – Dip. Studi Umanistici, laboratorio sulla memoria locale con Gruca).

Con il bando “Sferisterio Inclusivo”, il Comune si è aggiudicato circa 500mila euro per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura.

Il progetto ARCHEODIGIT invece ha ottenuto 488 mila euro di risorse e si pone come obiettivo l’elaborazione di una metodologia congiunta innovativa su come preservare, interpretare e valorizzare i siti archeologici all’interno di un ecosistema turistico, facendo uso, tra gli altri, di tecnologie digitali avanzate. Per Macerata sarà valorizzato il sito archeologico di Helvia Ricina.

Infine, il Comune si è aggiudicato anche 50 mila euro grazie al progetto “Melody” che mira a sviluppare una metodologia didattica innovativa che concepisca la musica come un veicolo di educazione civica, grazie al quale favorire la partecipazione dei bambini alla vita democratica, promuovere la loro conoscenza dei valori comuni dell’UE e sostenerne il coinvolgimento nella comunità locale.