A Macerata ecco CrescoLab, il progetto di inclusione scolastica per alunni con Bisogni Educativi Speciali

MACERATA – A Macerata arriva CrescoLab, un progetto per dare una risposta più specifica al tema dell’inclusione scolastica e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che necessitano di supporto e sostegno nell’ambito del percorso di studio.

Il progetto, realizzato dall’assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con la Fondazione Anffas di Macerata con il contributo dal Garante per i diritti alla persona, si ricollega a quelli già realizzati “Pomeriggi in quartiere 7 x 7” con attività di aiuto compiti e ludico aggregative nel periodo scolastico ed “Estate in quartiere 7 x 7” con attività ludico – sportiva in estate, finalizzati al sostegno dei bambini e delle famiglie che hanno fragilità socio-relazionali ed economiche, prevenendo il disagio giovanile e promuovendo spazi e interazioni educative sane attraverso un servizio capillare che copre l’intero territorio comunale. Nel corso della sperimentazione del progetto sono emersi, infatti, alcuni casi di difficoltà cognitive e o disturbi di apprendimento specifico per i quali la sola figura educativa non è stata sufficiente e da qui la necessità di una implementazione di professionalità specifiche.

Grazie alla collaborazione con Fondazione Anffas Macerata, da sempre punto di riferimento nel territorio per la riabilitazione di persone con disabilità e/o disturbi del neurosviluppo, CrescoLab mette a disposizione proprio due figure professionali, una psicologa e una pedagogista, che svolgono attività di supporto e sostegno e per offrire percorsi specifici per studenti con DSA, attività di facilitazione e mediazione linguistica per alunni con background migratorio.

«CrescoLab vuole tutelare il benessere del bambino, e agevolare i processi di crescita didattica ed educativa, per questo non parliamo di semplici ‘ripetizioni pomeridiane’ – ha affermato l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto – ma parliamo di un progetto inclusivo che mira all’acquisizione di un metodo di studio e garantisce un supporto allo studente in tutto il percorso scolastico sia dal punto di vista pedagogico che psicologico. Altra peculiarità del progetto Crescolab è la continuità e il lavoro che viene svolto in concerto con l’equipe multidisciplinare (neuropsichiatra, psicologo, terapista della neuropsicomotricità, logopedista e assistente sociale) che segue il bambino da un punto di vista riabilitativo e il confronto periodico con la scuola per allineare obiettivi e interventi di lavoro».

«La progettualità di CrescoLab mi è piaciuta subito – ha detto il Garante per i diritti alla persona Giancarlo Giulianelli ricordando come la disabilità minorile sia al centro del suo nuovo percorso progettuale “Disabile a chi?” che intende portare avanti e che interessa diversi campi d’intervento – perché non riguarda soltanto i ragazzi con disabilità ma è volto anche a dare un supporto psicologico ai familiari. C’è la volontà di rifinanzialo ulteriormente per gli anni successivi».

«Il progetto Crescolab si inserisce nell’ampio contesto dell’inclusione e in particolar modo dell’inclusione scolastica. Anffas nel suo agire quotidiano incontra bambini e famiglie che necessitano di implementare l’iter riabilitativo con servizi di supporto al percorso scolastico – è intervenuto Marco Scarponi presidente Fondazione Anffas Macerata – e attraverso il progetto Crescolab intende tutelare il benessere del bambino agevolando i processi di crescita didattica ed educativa garantendo l’acquisizione di un metodo di studio e un supporto allo studente sia dal punto di vista pedagogico che psicologico. Per questo il servizio viene gestito da una psicologa e da una pedagogista che svolgono la loro attività in concerto con l’equipe multidisciplinare di Anffas. Un tassello importante che mancava nell’offerta dei servizi di Anffas e che grazie alla collaborazione del Comune ed al contributo del Garante riusciamo ad offrire ad un costo accessibile per tutte le famiglie».

In particolare Crescolab si pone come importante obiettivo quello di rispondere a una duplice tipologia di situazioni che Anffas intercetta quotidianamente: da una parte cerca di rispondere al bisogno di persone che fanno richiesta di accesso alla riabilitazione ma che per età e/o per situazione non rispondono a dei criteri di priorità per una presa in carico riabilitativa immediata, e quindi rimangono in lista di attesa per molto tempo, e dall’altra al bisogno anche di famiglie in carico ai servizi riabilitativi e già seguite che hanno però necessità di implementare l’iter riabilitativo con servizi di supporto al percorso scolastico.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla coordinatrice del progetto Arianna Santoro, coordinamento e segreteria organizzativa Centro di Riabilitazione Anffas Macerata, tel. 0733.36170 – interno 1, e – mail segreteria@anffas-macerata.it | crescolabmacerata@gmail.com.