Macerata, crea scompiglio in un bar del centro: in manette un 48enne di Corridonia

Ha più volte attraversato corso Cavour creando scompiglio tra gli automobilisti. Una volta arrivati gli uomini della Polizia il 48enne di Corridonia non ha calmato il suo violento impeto e ha insultato gli uomini in divisa: arrestato

Dà in escandescenza in un bar del centro: arrestato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, in corso Cavour a Macerata: protagonista un 48enne di Corridonia già noto alle forze dell’ordine.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno notato l’uomo in evidente stato di ebbrezza. Il 48enne, aveva più volte attraversato l’arteria maceratese creando scompiglio tra le vetture e mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti in transito. L’uomo inoltre aveva dato in escandescenza all’interno del bar “Le Delizie”.

Immediato l’arrivo della Volante della Polizia che, in pochissimo tempo, ha individuato il 48enne. Quest’ultimo, alla vista degli uomini in divisa, invece che frenare il suo impeto violento, è rientrato nell’esercizio commerciale continuando a dare in escandescenza, spaventando i clienti e insultando i poliziotti.

L’uomo, bloccato dagli uomini della questura, è stato portato fuori dal locale ma ha continuato a opporre resistenza alle forze dell’ordine. Grazie all’aiuto di una seconda pattuglia i poliziotti sono riusciti a contenere la violenza del 48enne che è stato bloccato e portato in Questura.

L’uomo di Corridonia è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria il 48enne è stato posto agli arresti domiciliati in attesa dell’udienza di convalida prevista oggi presso il Tribunale di Macerata.