Macerata, Covid-19: trentamila euro per dare sostegno a persone e famiglie fragili

Macerata – Un finanziamento di 30mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. Continua l’azione di sostegno da parte dell’amministrazione che, dopo aver avviato il progetto “Il grande cuore di Macerata” che unisce fondi pubblici a una campagna di crowdfunding, ora ha deliberato anche un nuovo finanziamento per consentire a tutte le famiglie di poter accedere a quegli strumenti tecnologici, come pc tablet o connessioni a internet, diventati fondamentali in questi mesi di didattica a distanza.

«Per molti bambini e ragazzi c’è stato un annullamento delle relazioni con gli educatori – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Francesca D’Alessandro -, abbiamo assistito, a seguito delle norme ministeriali, alla sospensione della frequenza dei centri di aiuto ai compiti, dei momenti di aggregazione e delle attività ludiche e sportive. La stessa situazione è stata evidenziata nelle relazioni tra adulti e, laddove le coppie erano soggette a tensioni relazionali, si sono viste costrette a mantenere rapporti che, con la convivenza forzata in casa, hanno visto aumentare la conflittualità. È per questa serie di motivi che l’intervento si rivolge in modo particolare alle famiglie con minori in situazione di fragilità educativa e relazionale o segnalati dal contesto scolastico per il rischio di esclusione scolastica o difficoltà di accedere all’utilizzo dei supporti tecnologici per la didattica a distanza – ha concluso l’assessore D’Alessandro -. Il sostegno, infine, è indirizzato anche alle persone che hanno visto aggravata la loro già precaria condizione socio-economica e psicologica a causa dell’emergenza Covid e non riescono a far fronte ai bisogni essenziali».

Oltre a questi strumenti, continua anche la distribuzione dei buoni spesa erogati dal governo: 220mila euro il fondo complessivo messo a disposizione del Comune di Macerata e oltre 700 le domande delle famiglie accettate e già evase in questi mesi.