Macerata, controlli straordinari in bar e zone a rischio: tre fogli di via obbligatori

MACERATA – Nella serata di ieri 12 giugno, nell’ambito dell’implementazione dei servizi espletati nella città di Macerata, a supporto dei servizi già svolti dalle “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono stati svolti servizi di controllo di alcuni locali pubblici, in particolare bar siti nella zona Cairoli – V.le Trieste, da parte di poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.

Nella circostanza sono stati identificati 31 avventori, alcuni dei quali gravati da precedenti di Polizia, e contestate ai rispettivi titolari alcune violazioni amministrative per inosservanza di norme connesse all’esercizio dei locali.

L’attività svolta dalla Polizia di Stato per garantire maggiore sicurezza sul territorio, è stata espletata nelle zone ritenute più a rischio, anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con l’effettuazione di posti di controllo nelle vie di accesso e uscita dalla città. Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi maggiormente frequentati soprattutto dai giovani, anche al fine di prevenire episodi di violenza.

Nel corso dei servizi sono state identificate 60 persone e sottoposti a controllo 35 veicoli. Tre soggetti, due uomini ed una donna, rispettivamente residenti a Tolentino, Fermo e in Toscana, tutti gravati da pregiudizi di Polizia per reati di vario genere e resesi nei giorni scorsi protagonisti di atti di intemperanza e di disturbo nei confronti di avventori di locali pubblici siti in città, sono stati muniti di Ordine di rimpatrio con Foglio di via obbligatorio presso i rispettivi comuni. Con tali provvedimenti i tre soggetti non potranno fare rientro nel Comune di Macerata per un periodo di anni tre