Macerata, controlli nei locali della movida: sanzioni per i titolari

In un ristornate del centro storico i carabinieri hanno anche sorpreso un lavoratore irregolare. Multe oltre i 4mila euro per i gestori

MACERATA- I militari della stazione di Macerata, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Macerata, hanno effettuato i controlli nella serata di ieri in alcuni locali del capoluogo.

All’esito dei controlli i carabinieri hanno segnalato alle competenti autorità sanitarie e amministrative due gestori di altrettanti locali del centro storico in quanto avevano violato le norme igienico-sanitarie, strutturali e in materia di lavoro. In uno dei due locali i carabinieri hanno anche sorpreso un cameriere irregolare.

Per tutti e due sono scattate le sanzioni amministrative per un totale di 4.600 euro oltre alle spese previste per la regolarizzazione del lavoratore irregolare.

I controlli delle forze dell’ordine continueranno anche nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi i carabinieri di Macerata avevano sanzionato 22 ragazzi perché non indossavano la mascherina e due 27enne perché sorpresi a urinare sul muro del teatro Lauro Rossi in piazza della Libertà; per questi due era scattata la sanzione di oltre 3mila euro ciascuno.