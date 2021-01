MACERATA – Nel resoconto sull’attività svolta nel corso del 2020 dalla Polizia locale di Macerata, una parte consistente ha riguardato le operazioni di prevenzione e sicurezza legate all’emergenza sanitaria da covid 19.

Gli agenti, guidati dal comandante Danilo Doria, infatti, sono stati impegnati in una serie di azioni che hanno riguardato il controllo di 31.593 persone, quelle sanzionate sono state 33, di cui 9 per ex articolo 650 del codice penale, ovvero inosservanza di provvedimenti amministrativi, una persona invece è stata arrestata mentre 5 sono state quelle denunciate per altri reati.

L’attività legata alla pandemia ha riguardato anche i controlli delle attività e degli esercizi commerciali che sono stati 15.293 mentre i titolari sanzionati sono stati quattro.

Per quanto riguarda invece i Tso-Trattamento sanitario obbligatorio e gli Aso-Accertamento sanitario obbligatorio, effettuati nel 2020, da registrare un lieve incremento rispetto a quelli eseguiti nel 2019: sono stati infatti 33 rispetto ai 27 dell’anno precedente.

Sul fronte del tessuto sociale, gli accertamenti anagrafici eseguiti dalla Polizia locale sono stati 2.187 su 41.003 residenti, che rappresentano il 5,3% di mutazione della popolazione, con 4.415 stranieri residenti (10,76%). I minori stranieri non accompagnati affidati ai centri di accoglienza sono stati 7, con un lieve incremento rispetto al 2019 quando ne furono 5.

Infine, l’attività ordinaria del Comando ha riguardato l’emissione di 70 determine (57 nel 2019), 107 ordinanze ingiunzioni (72 nel 2019), 56 ordinanze per la circolazione (82 nel 2019) 1 corso di educazione stradale (2 l’anno precedente). Costante il servizio del vigile di quartiere a Piediripa, Sforzacosta, Villa Potenza, quartiere Pace e centro storico con una sospensione durante il periodo del lockdown, i controlli durante le serate della movida sono stati 130 contro i 115 del 2019 mentre la collaborazione con altri corpi di Polizia locale è stata offerta a quelli di Loreto e Recanati in occasione del passaggio della Tirreno Adriatico.