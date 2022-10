Macerata, conto alla rovescia per la Giornata nazionale del Trekking urbano

MACERATA – Ultimi preparativi in corso per la XIX Giornata nazionale del Trekking urbano. L’evento che si svolgerà domani, lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre, è organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Macerata che anche quest’anno ha aderito alla proposta del Comune di Siena capofila del progetto nato nella città toscana nel 2003.

Ritorna dunque il tradizionale appuntamento autunnale con la giornata, quest’anno dedicata al tema “Che spettacolo di trekking”, da trascorrere in tutta tranquillità passeggiando lungo le vie della città, riscoprendo i suoi luoghi più caratteristici.

La realizzazione del tour, un itinerario tra le Pinturette di 1,4 km da percorrere in un’ora e mezza – piccole opere d’arte disseminate in città e dedicate al San Giuliano l’Ospitaliere – vedrà la partecipazione e il contributo del Cif (Centro Italiano Femminile), che dal 2004 promuove la realizzazione e la valorizzazione delle Pinturette, dell’Associazione Guide Turistiche delle Marche e della compagnia teatrale “Odilia” i cui attori metteranno in scena delle rappresentazioni a cielo aperto dei momenti salienti della vita del Santo Patrono.

Il punto di ritrovo è previsto nella zona pedonale di viale Puccinotti (sopra la Rotonda). Le guide e le volontarie del CIF, accompagnate da un critico esperto, condurranno il gruppo alla ri-scoperta delle Pinturette in un itinerario che ha tutte le carte in regola per dare spettacolo.

Per quanto riguarda gli orari lunedì 31 ottobre alle 15 è prevista la partenza del primo gruppo e alle 15.30 quella del secondo, martedì 1 novembre invece al mattino alle 10 (primo gruppo), alle 10.30 (secondo gruppo), nel pomeriggio alle 15 (primo gruppo) alle 15.30 (secondo gruppo).