Macerata, contest per band emergenti. Aperte le iscrizioni all’Homeless Fest

Il concorso si svolgerà tra ottobre e novembre in cinque diverse serate. A giudicare, come tradizione, ci sarà una giuria di esperti, ma anche il pubblico

MACERATA – Sono aperte le iscrizioni all’Homeless Fest, il concorso musicale organizzato dall’Associazione Homeless per far emergere le band nascenti del panorama musicale locale. «Fin dalla sua fondazione Homeless si adopera per trovare spazi e modalità per consentire alle band di esibirsi – spiegano gli organizzatori -. Ed è così che nel 2006 prende il via l’Homeless Rock Fest, dallo scorso anno ribattezzato Homeless Fest: rock che rimane come attitudine ma non come limite – mai c’è stato – nei generi musicali che prendono parte al contest».

Da anni il festival vede la collaborazione di importanti giornalisti del panorama indipendente nazionale (primo fra tutti Gianluca Polverari di Radio Città Aperta e Radio Live Rai), produttori musicali (Manuele Marani, Giacomo Fiorenza), etichette indipendenti (La Tempesta Dischi, La Famosa Etichetta Trovarobato, 42 Records, Dischi Soviet Studio, Dischi Sotterranei) e alcuni importanti artisti come Fabio Rondanini, Adriano Viterbini, Gionata Mirai, Stefano Pilia, Max Collini, Federico Dragogna, Enrico Molteni. E, parlando di artisti, impossibile non citare i Little Pieces of Marmelade, vincitori in una passata edizione del festival e saliti alla ribalta nazionale con X Factor.

Dal 2013 l’Homeless Fest ha dato vita ad un vero e proprio circuito di locali, festival e radio: l’Homeless Network, con lo scopo di promuovere le eccellenze musicali del territorio e non solo. Nel 2018, infine, l’Associazione Homeless ha avviato una propria etichetta discografica no-profit, la Homeless Records, legata al contest con lo scopo di supportare le migliori realtà emergenti: Mivergogno, Reesut, Lettera 22, Aspect Ratio, Spirale, Hapnea.

Il concorso è articolato in due fasi distinte, per un totale di 5 serate che si svolgeranno tra ottobre e novembre. Le selezioni si svolgeranno in un teatro della provincia, mentre le serate finali al teatro Don Bosco di Macerata e l’associazione cercherà di garantire le condizioni perché tutto si svolga dal vivo. A giudicare, come tradizione, ci sarà una giuria di esperti, ma anche il pubblico potrà esprimere il suo parere. Info su www.homelessfest.it.