Macerata, Confartigianato al fianco di Kairos Air per far «decollare la ripresa economica»

L'associazione di categoria promuove la compagnia aerea marchigiana: «Decisiva per il turismo e l’internazionalizzazione»

MACERATA – Una ulteriore possibilità di espansione verso nuovi mercati, ma anche un’opportunità in più per pensare alla ripresa economica una volta terminata la pandemia. Sono questi i due obiettivi principali che Confartigianato imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha cercato di perseguire con la nuova partnership sottoscritta con la Kairos Air, la neonata compagnia aerea marchigiana.

«I blocchi autostradali e ferroviari penalizzano la circolazione di persone e merci – ha commentato il presidente interprovinciale di Confartigianato, Renzo Leonori -. Kairos Air sarà sicuramente di fondamentale importanza per l’incoming turistico ed economico. E per l’internazionalizzazione».

Un progetto di nuovi collegamenti per tutte le Marche illustrato dall’avvocato recanatese Paolo Tanoni, promotore dell’iniziativa, che permetterà, ad esempio, di essere presenti su Linate con un volo che decollerà alle 7 e atterrerà alle 8.30, con un volo di rientro a fine giornata. Stesso discorso per Fiumicino da cui poi partiranno voli per diverse capitali mondiali.

LEGGI ANCHE: Kairos Air, Tanoni: «Il primo aereo si chiamerà Aldo Davanzali»

«Dal momento che non ci sono possibilità per velocizzare il trasporto ferroviario, ci siamo concentrati sul trasporto aereo – ha aggiunto Tanoni -. Dovremo espanderci rapidamente per superare le difficoltà iniziali: il nostro target è di 300mila persone trasportate l’anno. Il nostro business plan è ben strutturato e ci sono condizioni straordinarie nella pandemia che rendono questo momento favorevole per credere nell’iniziativa».

La partenza del progetto probabilmente slitterà a dopo l’estate «perché nel periodo estivo non ci sono voli business. Prenderemo il via nel momento più opportuno e e stiamo valutando il migliore – ammette Tanoni -. Nel giro di alcune settimane concluderemo le riflessioni per tracciare il nostro modello di business».

E Confartigianato sarà pronta a sfruttare questo nuovo vettore. «Gli analisti stanno anticipando la possibilità di un potenziale e importante ritorno di consumi e di investimenti – conclude il segretario Giorgio Menichelli -. Per cui stiamo preparando un orientamento di medio periodo e di prospettiva: mettere in campo sinergie come quella con Kairos Air che guarda proprio a questo».