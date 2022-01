Macerata, Cna in aiuto dei Comuni: «Per intercettare i fondi del Pnrr ecco il nostro team di esperti»

MACERATA – Tante risorse in arrivo dal Pnrr, ma spesso per i piccoli Comuni che non hanno personale sufficiente a stare dietro alle tante progettazioni che potranno partire, il rischio è che si possa «alzare bandiera bianca». L’analisi sulla situazione che si troveranno ad affrontare diverse amministrazioni, arriva da Cna Macerata che si dice pronta a mettere a disposizione la propria forza lavoro. «Nei nostri Comuni soprattutto in quelli più piccoli, il personale a disposizione è numericamente insufficiente per la mole di lavoro che l’ente deve normalmente espletare in questo periodo – spiega il direttore Massimiliano Moriconi – Se all’ordinaria attività aggiungiamo gare, affidamenti, progetti e rendicontazioni, con tutta la burocrazia che si portano dietro e con tempi strettissimi di realizzazione, non è difficile prevedere che, nonostante la buona volontà e il massimo impegno, questi uffici alzino bandiera bianca e rinuncino a parte delle risorse».

Da questa criticità, raccolta dall’attività di ascolto di sindaci maceratesi, la Cna ha mosso i primi passi per proporre ai Comuni una soluzione. «I nostri consulenti e collaboratori da sempre aiutano le imprese a intercettare fondi pubblici, quasi 3.000 sono state le domande presentate con il nostro affiancamento nel biennio 2020/21 – aggiunge Moriconi -. Per aiutare anche i Municipi a intercettare le risorse disponibili nel Pnrr nazionale, nel Fondo complementare sisma, nei fondi europei diretti ed indiretti, abbiamo quindi pensato di rinforzare la nostra esperienza e di creare un team interdisciplinare di progettisti ed esperti in grado di seguire tutte le attività necessarie per la partecipazione dei Comuni ai bandi. Noi proponiamo una soluzione professionale ed affidabile per venire incontro al super lavoro che gli uffici comunali sono chiamati a fare in questo e nel prossimo periodo. Ad oggi abbiamo incontrato oltre dieci sindaci che si sono detti particolarmente interessati alla nostra proposta ed ogni giorno se ne aggiungono altri. Dopo un colloquio preliminare, il nostro team è in grado di occuparsi di ciascuna fase progettuale, dalla presentazione della domanda di aiuto fino alla rendicontazione, o anche solo di alcuni passaggi più delicati».

«Noi, dove possibile, proponiamo sempre una strategia di rete tra Comuni – conclude il direttore Moriconi – in modo da acquisire non solo un maggior punteggio nei diversi bandi ma anche, e soprattutto, per sollecitare una visione d’insieme del territorio per uno sviluppo armonico, integrato e sostenibile».