Macerata, carenza di medici al 118. Zamponi: «La speranza è in un bando»

MACERATA – Emergenza medici al 118, a breve un bando per nuove assunzioni. «Una speranza concreta per garantire in maniera più semplice e meno problematica la copertura dei servizi» ha detto il dottor Ermanno Zamponi, direttore del sistema di emergenza territoriale del 118 della provincia di Macerata. Servizi che, comunque, sono stati garantiti, nonostante tutto.

I numeri dell’anno trascorso sono stati resi noti da Zamponi. Oltre 35 mila le chiamate al 118, alle quali sono seguiti 29.065 interventi. Di questi 29.065 sono stati 7.782 i codici rossi, 17.619 i codici gialli e 3.629 i codici verdi. Sono stati 20.798 i pazienti ricoverati. Sono stati 190 i pazienti trasportati negli ospedali di Ancona (tra questi, 29 al Salesi e 153 all’ospedale Umberto I), 2.163 a Camerino, 7.018 a Civitanova e 9.265 a Macerata. Si è intervenuto nella maggior parte dei casi per traumi (5.365 gli interventi). Sono stati 920 gli interventi per problemi di natura infettiva, tra i quali ovviamente anche il soccorso a pazienti affetti da Covid-19.

«La buona notizia è che si è sbloccato un concorso per medici dipendenti, che era un bando pubblicato lo scorso agosto poi rimasto fermo. Questa rappresenta, dunque, una concreta possibilità di avere qualche medico in più» ha continuato il dottor Ermanno Zamponi. Da anni è nota la carenza di personale. «Servirebbero altri medici per garantire un servizio a pieno regime – ha concluso il direttore del sistema emergenziale territoriale – In questa situazione si fanno più turni, meno riposi e meno ferie».