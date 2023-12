Passo di Treia, cane incastrato tra le sbarre della recinzione: intervengono i vigili del fuoco

MACERATA – I vigili del fuoco sono intervenuti in località Passo di Treia, nel primo pomeriggio di ieri, 26 dicembre, per un cane rimasto incastrato in una recinzione.

La squadra della sede centrale di Macerata con il divaricatore idraulico ha allargato le sbarre di ferro e liberato l’animale. Il cane, che non ha subito conseguenze fisiche, è stato riconsegnato al proprietario.