Macerata, bruciano sterpaglie e rifiuti. Trovate anche delle taniche: scattano gli accertamenti

MACERATA – Saranno i vigili urbani e l’Arpam a stabilire le cause di un incidente scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23, sotto via Trento, non lontano dal parcheggio Garibaldi. Il rogo sarebbe partito da alcune sterpaglie, non lontano dall’ingresso di un’abitazione. Ma visto che sembra ci fossero anche taniche e altri materiali tra quanto è stato trovato una volta spente le fiamme, ora si sta cercando di capire cosa sia realmente successo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati da alcuni residenti della zona che hanno visto il fumo e le fiamme alzarsi rapidamente e ci sono volute circa un paio d’ore per domare le fiamme. La terra e le sterpaglie secche, oltre ad alcuni rifiuti edili che sarebbero rimasti nella zona, infatti, l’incendio si era propagato velocemente. La puzza di bruciato si è diffusa anche nelle zone circostanti, e la colonna di fumo ben visibile non solo nella vallata sotto via Trento. Per fortuna non ci sono stati danni alle abitazioni e nessuno si è fatto male.