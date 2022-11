Macerata, bloccato sotto casa dalla polizia e arrestato: scovato oltre un chilo di droga

MACERATA – Giro di spaccio tra il maceratese e il fermano, arrestato un uomo. È stato trovato in possesso di un chilo e 130 grammi di droga, tra hashish e marijuana. L’operazione antidroga è scattata giovedì. In azione i poliziotti della Squadra Mobile di Macerata, guidati dal Vice Questore Aggiunto Matteo Luconi, che hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto (nato in Italia, ma di origini straniere).

L’uomo, che girava tra la provincia di Macerata e quella di Fermo per lo smercio della droga, è stato intercettato nella tarda serata di mercoledì scorso e seguito fino alla sua abitazione, a Sant’Elpidio a Mare, dagli investigatori della Mobile che, con mossa fulminea, lo hanno colto di sorpresa e bloccato prima che entrasse in casa, mentre scendeva dalla sua auto. A quel punto è scattata la perquisizione del mezzo: nascosti sotto il sedile anteriore della macchina, sono saltati fuori due panetti di hashish, confezionati sottovuoto, del peso complessivo di poco più di mezzo chilo ciascuno. La perquisizione è, quindi, proseguita all’interno dell’abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altra droga, in particolare marijuana, anch’essa frazionata in porzioni, e una macchina per il confezionamento sottovuoto degli alimenti, utilizzata invece per confezionare le singoli porzioni di stupefacente in modo sicuro. Altro stupefacente (pochi grammi di marijuana confezionati in un involucro), infine, è stata trovato nascosto nel marsupio che il giovane aveva con sé al momento del controllo.

All’esito di indagini lampo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Fermo, il giovane è stato pertanto arrestato e, poi, accompagnato presso la casa circondariale di Ancona Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida.