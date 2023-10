Macerata, blitz della polizia in un appartamento usato per confezionare cocaina: due denunciati

MACERATA – Controlli a tappeto della polizia in centro, 131 persone identificate, due uomini denunciati e 35 veicoli controllati. Scoperto un appartamento in cui venivano confezionate dosi di cocaina. È il bilancio dei controlli effettuati mercoledì e giovedì scorsi nel corso dei quali i poliziotti della Squadra Mobile, guidata dal commissario capo Anna Moffa, con il supporto del Reparto prevenzione crimine e cani antidroga, hanno svolto un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisizioni e controlli mirati si sono concentrati nella zona del centro storico, in particolare in via Gioberti, via Mozzi, via Crispi, ai Giardini Diaz e in corso Cairoli. Durante le operazioni, da un appartamento i poliziotti avevano notato uscire due uomini uno dei quali, alla vista degli agenti, aveva tentato di scappare risalendo le scale che conducevano all’appartamento. Subito bloccato e perquisito, addosso aveva una scatolina di plastica contenente una piccola quantità di cocaina. La perquisizione era stata estesa anche all’appartamento in uso all’altra persona, un locale utilizzato dai due, secondo gli agenti, per il consumo di droga. Nell’appartamento erano stati trovati un bilancino di precisione e altro materiale solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per questo motivo i due uomini, di 40 e 41 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In totale nel corso dei servizi sono state identificate 131 persone e controllati 35 veicoli.