Macerata, autovelox in superstrada. Ecco i controlli previsti dalla Prefettura

MACERATA – Operazione trasparenza sui controlli con l’autovelox, la Prefettura ha reso note le postazioni che verranno installate dalla polizia stradale nel mese di febbraio lungo la superstrada. Sono esclusi, quindi, dall’elenco eventuali controlli effettuati dalle polizie locali dei vari Comuni. Si comincia domani (1 febbraio), dalle 8 alle 20, quando saranno i funzione i controlli a Corridonia nella corsia verso il mare, e nell’area di servizio a Montecosaro in direzione mare. Il 2 e il 3 febbraio, sempre dalle 8 alle 20, gli autovelox saranno presenti a Corridonia e nell’area di servizio di Montecosaro. Il 4 febbraio, controlli in direzione monti tra Sfercia e Muccia, e in direzione mare a Montecosaro, dalle 8 alle 20.

I controlli proseguiranno il 5 febbraio a Tolentino, in direzione mare, e Sforzacosta direzione monti, dalle 13 alle 20. Si riparte lunedì 7 dalle 8 alle 20, tra Sfercia e Muccia in direzione monti, e a Montecosaro in direzione mare. L’8 febbraio autovelox accesi dalle 8 alle 13 a Montecosaro in direzione monti e a Montecosaro nella corsia opposta. Il 9 febbraio, dalle 8 alle 20 alla Sfercia in direzione monti, e a Montecosaro in direzione mare. Il 10 febbraio dalle 8 alle 13 controlli a Tolentino in direzione mare, a Sforzacosta in direzione monti, e dalle 13 alle 18 anche a Montecosaro in direzione monti. L’11 febbraio i controlli proseguiranno a Sforzacosta, in direzione monti e a Montecosaro in direzione mare, dalle 8 alle 20. Il 12 febbraio a Camerino, in direzione mare, dalle 8 alle 13.

Dal sito della Prefettura si vede che i controlli proseguiranno il 14 febbraio, a Corridonia e Montecosaro nella corsia verso mare, dalle 8 alle 20. Il 15 febbraio autovelox a Sforzacosta in direzione monti e a Montecosaro in direzione mare, dalle 8 alle 20. Il 16 febbraio “occhi elettronici” in funzione a Tolentino in direzione mare e a Sforzacosta in direzione monti, dalle 13 alle 20. Il 17 febbraio a Camerino in direzione mare dalle 13 alle 20. Il 18 febbraio a Corridonia in direzione mare, e a Montecosaro in direzione mare, dalle 8 alle 20. Dopo la pausa domenicale, si riparte il 21 febbraio da Corridonia e Montecosaro, nella corsia verso il mare, dalle 8 alle 20. Il 22 febbraio a Tolentino in direzione mare, a Corridonia in direzione monti, e a Camerino in direzione mare dalle 8 alle 13; poi dalle 13 alle 20 a Montecosaro in direzione monti.

Il 23 febbraio controlli a Sfercia, in direzione monti, e a Montecosaro in direzione mare dalle 8 alle 20. Il 24 febbraio si prosegue a Corridonia e Montecosaro in direzione mare dalle 8 alle 20. Il 25 febbraio a Sfercia in direzione monti dalle 8 alle 20, a Montecosaro in direzione monti dalle 8 alle 13. Il 26 febbraio a Sforzacosta in direzione monti dalle 13 alle 20. Il mese si chiude il 28 febbraio a Sfercia, in direzione monti e a Montecosaro in direzione mare dalle 8 alle 20.