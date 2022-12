Macerata, in auto con un coltello di 24 cm: denunciato

MACERATA – Controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Macerata e della stazione di Pollenza. I militari di Pollenza hanno proceduto a dare esecuzione ad un ordine di carcerazione di un cittadino di origine africana condannato in via definitiva a due anni e otto mesi per il reato di riciclaggio di denaro. L’uomo è stato condotto alla casa di reclusione di Fermo.

I militari della sezione radiomobile del Norm durante i controlli alla circolazione stradale hanno ritirato sette patenti di guida perché le persone controllate avevano un tasso alcolico superiore al consentito pari a 0,80. Segnalati alla Procura di Macerata. Sempre nel corso di queste attività è stato fermato un giovane che a bordo della propria vettura aveva un coltello lungo 24 cm, senza giustificazioni e autorizzazione. Denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.