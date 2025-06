Macerata, l’associazione Piombini Sensini compie 130 anni di attività. Ecco le iniziative

MACERATA – Sotto l’egida “La cura crea futuro: una storia di accoglienza”, l’associazione Piombini Sensini ETS che si occupa prevalentemente di tutela dell’infanzia e di cura della crisi familiare, attraverso servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale, un centro clinico per psicoterapia, mediazione e spazio neutro, compie 130 anni.

Le attività svolte vengono portate avanti in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, i Servizi sociali comunali, le Azienda sanitarie territoriali, le agenzie formali e informali che si occupano di istruzione, cultura, sport, gioco. L’Associazione organizza percorsi strutturati, seminari o semplici giornate di studio rivolte ad operatori, famiglie, insegnanti, studenti, sulla cura del sé, sulla tutela dell’infanzia, sulla sensibilizzazione all’accoglienza. Ha rapporti istituzionali con Save The Children, CISMAI, CNCM, ERICKSON, Centro Giustizia Minorile di Bologna, Coordinamento delle Comunità di accoglienza per minori della Regione Marche. ATS XV.

La Piombini Sensini per celebrare il lungo percorso che l’ha condotta dal 1895 fino ad oggi, ha organizzato e promosso un ricco calendario di attività e iniziative che oggi sono state presentate nel corso di una conferenza stampa alla presenza della vicesindaco Francesca D’Alessandro, della presidente Carla Maria Francalancia, della responsabile Ufficio Risorse e Sviluppo Gloria Lanciotti e del responsabile dei Servizi Andrea Marangoni.

«Celebriamo un traguardo significativo nel panorama delle politiche sociali della nostra comunità: i 130 anni di attività dell’Associazione Piombini Sensini – ha affermato la vicesindaco e assessore alle Politiche sociali D’Alessandro -. Un’associazione che, sin dalla sua fondazione, ha messo al centro la tutela dell’infanzia e il supporto alle famiglie in difficoltà, diventando un punto di riferimento imprescindibile per tanti».

Che prosegue: «Nel corso di questi lunghi anni, l’Associazione ha evoluto i propri servizi, rispondendo con efficacia alle sfide sempre più complesse che le famiglie si trovano ad affrontare. Grazie ai servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale, un centro clinico per la psicoterapia, e programmi di mediazione e spazi neutri, Piombini Sensini ha saputo garantire a tantissimi bambini e genitori un aiuto concreto, costruendo percorsi di crescita, recupero e reintegrazione. Oggi, mentre festeggiamo questo importante anniversario, è fondamentale riconoscere il lavoro instancabile e la dedizione di tutti coloro che hanno contribuito a scrivere la storia di questa associazione: dai fondatori ai volontari, dai professionisti agli utenti stessi, ognuno ha svolto un ruolo cruciale nel rendere possibile una missione di così grande valore sociale. L’Associazione Piombini Sensini è un esempio di come la solidarietà e la professionalità possano trasformare la vita delle persone e delle comunità».

«Sono molto lieta di rappresentare una delle più longeve associazioni della città di Macerata – ha affermato la presidente Francalancia -, testimone di un’etica dell’accoglienza che Antonietta Piombini ed Elisabetta Sensini hanno iniziato nel 1895, accompagnando generazioni di maceratesi nel distacco dai propri familiari, nell’assistenza all’apprendimento e ad una socialità condivisa. Le sensibilità del Comune di Macerata e di tante realtà del territorio, la generosità di molti cittadini ci incoraggiano nel mantenere viva l’attenzione sulla tutela dell’infanzia».

«L’Associazione Piombini-Sensini custodisce il valore di un cammino lungo 130 anni, arricchendolo con un’attenzione particolare alla dimensione della Cura relazionale, esistenziale e progettuale di ciascuna persona e dei vari sistemi educativi che ne costellano la quotidianità – ha detto invece Gloria Lanciotti – .Il tema delle celebrazioni sarà ‘La cura crea futuro: una storia di accoglienza’. La Cura infatti, rappresenta la struttura stessa del nostro essere nel mondo, crea la possibilità di venire riconosciuti come esseri da abbracciare per guardare insieme un nuovo orizzonte di possibilità. Le attività dell’Associazione sono per lo più dedicate alla cura della persona e delle sue relazioni, come pure all’accoglienza ed alla protezione dei minorenni e di adulti vulnerabili. La costruzione condivisa delle condizioni di benessere della persona accolta, in un contesto di vita predisposto per rispondere ai suoi specifici bisogni cognitivi, affettivi, spirituali e relazionali, rappresenta un investimento sul futuro della vita delle nuove generazioni in una prospettiva di conciliazione».

«Tutto il programma delle celebrazioni – è intervenuto Andrea Maragoni illustrando la programmazione degli eventi celebrativi – è reso possibile dal Comune di Macerata che, non solo ha patrocinato gli eventi, ma ha anche messo a disposizione gli spazi per le vari iniziative in calendario. Desideriamo inoltre ringraziare i numerosi partner che condivideranno questa esperienza: l’Associazione Scarabò, l’IRCR di Macerata, Nati per leggere e nati per la musica, Tutto Incluso dell’ANFFAS Macerata, Fondazione Rava, Mediolanum, Decathlon, Confartigianato (MC, AP, FM), Banca Macerata, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Ordine degli avvocati di Macerata, gli esercizi commerciali Il Contadino Gourmet e Ghiaccio Bollente».

Ecco il programma delle attività

–21 giugno ALLENARE ALLA VITA, riflessione educativa ore 10-12 per genitori ore 14-16 per insegnati ed educatori con il prof. Alberto PELLAI, medico psicoterapeuta e scrittore, presso Auditorium Biblioteca Mozzi Borgetti Macerata.

–22 giugno ore 14:30 GIOCHIAMO INSIEME pomeriggio di giochi con tutte le età, organizzati da Scarabò in collaborazione con Nati per leggere – Nati per la musica, IRCR, Tuttoincluso, presso Parco Villa Cozza Macerata.

–9-25 giugno GIOCHIAMO PER I DIRITTI DEI BAMBINI 11^ edizione del torneo di calcio a 5 riservato ad enti, aziende ed associazioni, come momento di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’infanzia, presso campo adiacente Stadio Helvia Recina di Macerata.

–17 ottobre 2025 ore 9-17 LEGAMI CURANTI Seminario per i professionisti della cura riservato ad educatori, insegnanti, psicologi ed assistenti sociali. Relatori: Juri Meda (docente letteratura per l’infanzia Università Macerata da confermare) Laura Dalla Ragione (psichiatra, direttore Rete DCA USL 1 Umbria, docente Campus Biomedico di Roma), Francesca Imbimbo (pedagogista, formatrice e supervisore, direttivo CISMAI) ) Monica Micheli (psicoterapeuta Centro clinico L’Arcolaio Roma, comitato scientifico CISMAI) Olga Del Guercio (assistente sociale, Fondazione EOS) presso Auditorium, Sala Castiglioni, Altrove Biblioteca Mozzi Borgetti Macerata.

–Ottobre-dicembre I BAMBINI RACCONTANO…LA CURA percorso di consapevolezza emotiva rivolto alle scuole primarie della provincia di Macerata 11^ edizione.

–17-22 novembre IN FARMACIA CON I BAMBINI raccolta di farmaci promossa dalla Fondazione Rava in favore dei bambini e delle bambine dell’Associazione Piombini-Sensini ETS

–20 novembre ore 21 LA CURA E LA BELLEZZA DELLE RADICI Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia narrazioni di uomini e donne maceratesi in cammino nel mondo; evento celebrativo condotto da Barbara Capponi (giornalista RAI TG1) presso il Teatro Lauro Rossi Macerata

–10 dicembre ore 19 CENA DI SOLIDARIETÀ presso Ristorante Le case Macerata. Ci sarà una raccolta di fondi per l’Associazione, con musica e riconoscimenti agli operatori più longevi, ai soci ed ai volontari.

–21 dicembre Concerto natalizio Coro Interrato presso la Chiesa Immacolata Macerata.