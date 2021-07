Macerata, l’assessore Iommi si scusa con i dipendenti: «La mia era solo una battuta»

Dopo il post in cui parlava di tagliare alcuni dipendenti e che ha aperto una polemica in città, l'assessore ha voluto chiedere scusa. «Non era mia intenzione offendere, anzi l'ufficio Ambiente andrebbe potenziato»

MACERATA – «Mi sono scusato con i dipendenti, ma la mia era esclusivamente una battuta, perché non ho né i poteri, né l’intenzione di licenziare nessuno». A parlare è l’assessore Silvano Iommi dopo che un suo post su Facebook, in cui parlando del taglio dell’erba in città, aveva detto che fosse per lui taglierebbe «due o tre dipendenti dell’ufficio Ambiente», ha aperto non poche polemiche in città.

L’assessore ha voluto parlare personalmente con i dipendenti per cercare di chiudere nel miglior modo possibile la questione, anche se il caso finirà anche all’esame del consiglio comunale perché l’opposizione sta preparando una mozione di censura che verrà discussa a fine mese.

Il post su Facebook dell’assessore Silvano Iommi che ha scatenato la polemica

«Non era mia intenzione offendere nessuno, anche se immagino il post possa essere stato interpretato da qualcuno come di cattivo gusto – aggiunge l’assessore -. L’ufficio Ambiente avrebbe necessità di nuove assunzioni perché sono sempre tante le questioni a cui deve rispondere e sempre meno il personale. Per di più è uno di quei settori che viene più chiamato in causa dai cittadini che chiedono più tagli dell’erba, maggiori sistemazioni di giardini e verdi che in città non mancano. A 70 anni devo imparare a usare i social, o forse è meglio che mi cancelli da Facebook dove tutto viene amplificato».