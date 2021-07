Macerata, arrestato giovane pusher di eroina

MACERATA- É stato arrestato il 21enne residente a Tolentino, beccato a spacciare eroina nel quartiere Collevario di Macerata. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macerata, hanno tratto in arresto il giovane, di origini Bosniache, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di giovedì, 1 luglio, i militari della Sezione Operativa del N.O.R.M. hanno sorpreso un giovane nel quartiere Collevario di Macerata cedere mezzo grammo di eroina confezionata con cellophane. I militari hanno quindi perquisito l’acquirente, rinvenendo la dose appena acquistata, ed lo spacciatore, trovandolo in possesso di nove dosi pronte per essere vendute, per un totale compressivo di 6 grammi circa di eroina. Il giovane aveva cons è anche materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.

Lo spacciatore è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre in Tolentino, in attesa del giudizio direttissimo.