Macerata, appalto per le piscine: aggiudicata la gara

La Torelli Dottori spa di Cupramontana si è aggiudicata l'appalto per un costo di quasi sei milioni, con un ribasso del 12%

Macerata – Un altro passo verso la realizzazione delle nuove piscine nell’area delle Casermette. È stata aggiudicata, per un prezzo complessivo di quasi sei milioni, alla Torelli Dottori spa di Cupramontana la gara di appalto per la realizzazione dell’impianto natatorio. La scelta è stata effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a 5.936.852,89 euro, avendo la ditta offerto un ribasso del 12,113%, pari a 791.830,90 euro, sulla somma degli importi della progettazione e dei lavori a base di gara.

La società ha anche offerto un aumento sul prezzo degli immobili pari a 8.214,59 euro per un conseguente valore complessivo degli stessi pari a 988mila euro. Trattandosi di un appalto integrato, ora spetterà alla ditta redigere il progetto esecutivo e poter apportar ulteriori miglioramenti rispetto al definitivo che era stato approvato dalla precedente amministrazione, che prevede la realizzazione di due strutture rettangolari, collegate da un corridoio coperto, nel terzo lotto rimasto libero dopo la costruzione delle scuole Alighieri e Mestica.

Nella prima struttura, alta poco più di cinque metri, saranno realizzate le piscine, una vasca più grande di 25 metri e un’altra di sei metri. Nell’altro corpo, invece, alto oltre 13 metri e diviso in tre piani, saranno realizzati gli impianti sportivi e una sala conferenze. Una svolta, quella arrivata ieri che, secondo quanto offerto dalla ditta potrebbe permettere alla città di avere un nuovo polo natatorio in 350 giorni di lavori.