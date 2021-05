Macerata, anziano investito da uno scooter mentre attraversa la strada

Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118. L'85enne è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale

MACERATA – Paura questa mattina, 14 maggio, per un anziano investito da uno scooter mentre attraversava la strada. L’uomo, un 85enne, è stato trasferito all’ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto in via Mugnoz, poco prima dell’ingresso del parcheggio coperto, intorno alle 9.

L’anziano stava attraversando con la figlia (rimasta illesa) quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato centrato da uno scooter condotto da un uomo. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118 che, vista l’età dell’uomo, hanno preferito portarlo in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dei rilievi, invece, si sta occupando la Polizia locale.