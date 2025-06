Macerata, un anno di attività dei carabinieri: oltre 2mila denunce e 198 arresti

Il numero complessivo dei delitti denunciati per cui ha proceduto l’Arma è stato pari a 6.500, l’85,5 % di quelli complessivamente denunciati a tutte le Forze dell’Ordine. I controlli in tema di lavoro e il contrasto alla violenza di genere

MACERATA – Domani 5 giugno 2025, con inizio alle ore 10,30, a Macerata, verrà celebrata la ricorrenza del 211° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si terrà nella splendida cornice di Piazza “Vittorio Veneto”, alla presenza delle autorità della Provincia e della cittadinanza. L’evento sarà preceduto, alle ore 10,00, dalla deposizione di un omaggio floreale presso la targa, posta all’interno del Comando Provinciale, in memoria del Maggiore Pasquale Infelisi, insignito di “Medaglia Bronzo al Valor Militare”. La Cerimonia sarà accompagnata dalle musiche dell’Orchestra di Fiati Insieme per gli altri, diretta per l’occasione dal Maestro Emiliano Bastari, e dal tenore Andrea Ferranti. L’orchestra, nata il 26 ottobre 2019, oltre a collaborare con le istituzioni, in occasione di ricorrenze nazionali, abbina ai propri concerti raccolte fondi per le associazioni no-profit del territorio e in quasi 6 anni ha tenuto 207 concerti, in 74 diverse località, con oltre €100.000,00 euro di fondi raccolti.

La Festa dell’Arma è da sempre un momento di riflessione sui dati dell’attività preventiva e di contrasto alle varie forme di criminalità condotta dai Comandi della provincia. In tale quadro, il Comando Provinciale di Macerata ha elaborato una sintesi che riporta i principali indicatori di delittuosità e l’azione di contrasto attuata nel periodo giugno 2024 e maggio 2025.

L’attività preventiva dispiegata dalle 40 Stazioni, dai Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Macerata, Civitanova Marche, Tolentino e Camerino (pattuglie, perlustrazioni e servizi di Carabiniere di quartiere) ha fatto registrare, nei 12 mesi in esame, circa 23.500 servizi esterni, pari a circa 117.000 ore. La proiezione esterna dei Reparti ha permesso di identificare più di 97.000 persone, di controllare oltre 64.000 mezzi, di ispezionare numerose attività economiche, anche con l’ausilio dei Reparti Speciali, in particolare del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e del N.A.S. di Ancona.

L’Arma si è intensamente impegnata, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, a garantire l’ottemperanza delle disposizioni del Prefetto di Macerata inerenti ai controlli sulla c.d. movida.

Compagnia dei Carabinieri di Macerata

Passando a una disamina dell’attività di Polizia Giudiziaria eseguita in provincia, il numero complessivo dei delitti denunciati per cui ha proceduto l’Arma dei Carabinieri è stato pari a 6.500, l’85,5 % di quelli complessivamente denunciati a tutte le Forze dell’Ordine. L’attività di contrasto dell’Istituzione si è confermata incisiva, attestandosi su dati statistici sostanzialmente stabili rispetto a quelli dell’anno precedente.

Il numero dei reati scoperti è stato pari al 30% di quelli denunciati. I dati confermano la qualità del controllo del territorio e l’incisività della prevenzione in generale, anche nel delicato e singolare periodo.

Nell’arco temporale in esame, le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2021 (2134 nel periodo precedente), mentre il numero degli arresti è stato di 198 (201 periodo precedente). L’attività antidroga ha, ancora una volta, costituito importante componente dell’attività operativa. Nel periodo sono state arrestate 39 persone e denunciate 70, mentre altre 186 persone sono state segnalate per uso personale delle stesse sostanze. Sono stati sequestrati complessivamente Kg. 73 di hashish, Kg 1,6 di marijuana, Kg. 5,1 di cocaina, gr. 79 di eroina, gr. 223 di oppio, gr. 41 di anfetamine.

Certamente l’attività di indagine più importante nello specifico settore, è costituita dalla recente operazione LOS POLLOS, avviata nel mese di settembre 2024, conclusasi nei giorni scorsi con l’esecuzione di 19 misure cautelari, nei confronti di altrettanti soggetti, di cui 13 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 3 all’obbligo di dimora e una all’obbligo di presentazione alla PG. Nel corso delle varie fasi dell’indagine e nella fase esecutiva delle misure cautelari sono stati sequestrati complessivamente 68 Kg di hashish, 4,150 Kg di cocaina, gr. 715 di marijuana e la somma in contanti di oltre 400.000 € ritenuta provento dell’attività illecita.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata nel periodo in riferimento ha eseguito numerose ispezioni in cantieri edili e luoghi di lavoro, accertando violazioni per sfruttamento del lavoro, sfruttamento di manodopera clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violazioni delle norme sul soggiorno degli stranieri. Nel corso dei controlli sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 184 soggetti, di cui 150 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e 15 per lo sfruttamento dei lavoratori. Ha effettuato 222 accessi ispettivi, disponendo 120 sospensioni di attività, di cui 70 per gravi violazioni in materia di sicurezza, procedendo anche al sequestro di 4 aziende. Su circa 500 lavoratori controllati, 380 sono risultati irregolari, dei cui 55 in nero. Sono state elevate sanzioni per circa 450 mila euro ed ammende per oltre 340 mila euro.

Inoltre è stata posta particolare attenzione al contrasto del fenomeno della violenza di genere, accertando nel periodo complessivamente 122 casi, di cui 78 per maltrattamenti in famiglia, 25 per atti persecutori e 19 per violenza sessuale, reati commessi prevalentemente nei confronti di donne (compagne, mogli o fidanzate), spesso costrette a subire comportamenti violenti e vessatori da parte dei partner. Nell’ambito dell’attività di contrasto nello specifico settore sono state deferite all’autorità giudiziaria 102 persone in stato di libertà, 23 in stato di arresto, 6 sottoposte agli arresti domiciliari e 22 alla misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare o del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nel quadro dell’attività di prevenzione dei reati in genere, si collocano anche le conferenze tenute dai comandanti di Stazione e di Compagnia in favore delle scolaresche, col fine di prevenire i reati di bullismo, cybercrime, blue whale e l’uso di stupefacenti, ma anche di trasmettere ai ragazzi la cultura della legalità.

Analoghe iniziative, volte a prevenire truffe in danno di anziani e reati in genere contro le fasce deboli, sono state organizzate anche all’interno di centri culturali, parrocchie ed associazioni.

Nel novembre 2022, presso la Compagnia Carabinieri di Tolentino è stata inaugurata la stanza rosa dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e/o soprusi. L’ambiente è stato realizzato d’intesa con il Club Soroptimist di Macerata, nell’ambito di un progetto nazionale tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

Importante anche il ruolo svolto dai Carabinieri maceratesi in attività di Safety e Pubblico Soccorso, fra cui le ricerche ed il rintraccio, sotto il coordinamento della Prefettura di Macerata, di numerosi soggetti scomparsi ed il soccorso portato a persone coinvolte in incidenti stradali o domestici o responsabili di atti autolesionistici.