Macerata: “Questo non è amore”, studenti a lezione della Polizia

MACERATA – Un incontro con gli studenti per parlare della violenza contro le donne. Nella giornata dedicata all’amore, oggi 14 febbraio, la Polizia ha voluto incontrare i ragazzi e le ragazze dell’istituto “Matteo Ricci” per far capire loro quando alcuni segnali non siano più sinonimo di amore, ma di una violenza da cui bisogna immediatamente allontanarsi.

Una giornata organizzata nell’ambito della campagna “Questo non è amore”. Questa volta la dirigente della Divisione Anticrimine, Patrizia Peroni, ha raccontato agli studenti dell’istituto maceratese (studentesse in maggioranza) come riconoscere i segnali della violenza di genere e quali sono gli strumenti per il contrasto.

L’iniziativa, voluta dalla professoressa Loretta Bianchini e sostenuta dalla dirigente scolastica Rita Emiliozzi, ha visto poi alcune dimostrazioni di difesa personale dedicato alle ragazze da parte di Lorenzo Migliorelli e del suo staff di Difesa personale maceratese. Il tutto sostenuto e condiviso dall’assessore alla sicurezza Paolo Renna, che si è anche prestato ad alcune simulazioni. Al termine è stato lasciato agli studenti materiale illustrativo dell’iniziativa.