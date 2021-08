Macerata, allagamento in corso Cavour. Chiusa la strada

MACERATA – Corso Cavour chiusa al traffico per un’improvvisa e abbondante perdita d’acqua. I tecnici di Comune e Apm, i vigili del fuoco e la Polizia locale sono al lavoro oramai da un’oretta per cercare di ridurre i disagi, ma è possibile che gli interventi potrebbero protrarsi per diversi giorni. L’intervento è cominciato intorno alle 14.30.

A causare la perdita è stata la rottura di una tubatura all’altezza del civico 153 che ha portato anche all’allagamento di alcune cantine. Per cercare di risolvere la situazione l’area è stata chiusa al traffico e si scavato un buco per accedere alle tubature che attraversano il corso. I vigili del fuoco con le idrovore stanno svuotando le cantine.

«Corso Cavour, via Trento, via Morbiducci e via Roma (fino all’altezza del negozio Giorgio Mare) sono interessate dall’interruzione della rete idrica e il disguido dovrebbe durare circa due ore – spiegano dal Comune -. Si invitano gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi; è possibile accedere a corso Cavour solo ed esclusivamente da via 24 maggio».