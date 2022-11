Macerata, alla guida dopo aver bevuto: in tre perdono patente e auto

Trovati con una positività superiore a 0,80 grammi per litro per loro è scattata anche la denuncia a piede libero. I controlli sono stati effettuati in 48 ore dai carabinieri della locale Compagnia

MACERATA – Controlli a tappeto in vari punti della città di Macerata, per tre automobilisti scattati la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. È l’esito dei controlli effettuati nell’arco di 48 ore dai carabinieri della Compagnia di Macerata con numerosi posti di blocchi in varie parti della città e con l’ausilio anche di altre pattuglie delle Stazioni dipendenti. Al termine degli accertamenti i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata tre automobilisti per guida in stato di ebrezza alcolica. Sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore a 0.80 grammi per litro e per loro è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro delle rispettive autovetture.

I controlli saranno intensificati e proseguiranno per tutto il mese di dicembre per garantire la sicurezza dei numerosi utenti della strada, in particolare in prossimità delle festività natalizie. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata sono costantemente impegnati nei controlli alla circolazione stradale proprio per prevenire e reprimere il fenomeno della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.