Macerata, a passeggio senza mascherina. Multate due studentesse

Fermate dai Carabinieri dopo la mezzanotte, ora dovranno pagare 400 euro a testa per non aver indossato i dispositivi di protezione dal covid

MACERATA – Scoperte a girare senza mascherina in corso Cavour, multate due studentesse. Le giovani, una di 20 e l’altra di 23 anni, entrambe di Chieti, sono state fermate dai Carabinieri giovedì sera dopo la mezzanotte e ora dovranno pagare 400 euro a testa.

I militari le hanno fermate inizialmente per il mancato rispetto del coprifuoco, poi hanno visto che entrambe non avevano la mascherine né indossata, né in tasca o in borsa. E, alla richiesta dei Carabinieri delle motivazioni, avrebbero semplicemente risposto che pensavano di poterne fare a meno.

A quel punto i militari non hanno potuto fare altro che multare le due ragazze per il mancato rispetto di una delle regole principali anticontagio con cui oramai si convive da oltre un anno.