Macerata, in 7 anni spaccia cocaina e eroina “guadagnando” 160mila euro: nei guai 49enne

MACERATA – I carabinieri della Stazione di Macerata nella mattinata di ieri 8 maggio, a Macerata, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Macerata, hanno tratto in arresto un pregiudicato 49enne di Macerata, indagato per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti continuata.

A seguito del verificarsi di diversi episodi di overdose da sostanze stupefacenti nel territorio della provincia di Macerata durante l’anno 2022, la Compagnia carabinieri di Macerata ha intensificato l’attività preventiva sul territorio, caratterizzata da numerosi servizi per il controllo di tutti i luoghi sensibili e soggetti a forme di degrado e per il contrasto dello spaccio di droga. Di pari passo i vari Reparti dell’Arma hanno potenziato le indagini info/ investigative per identificare gli spacciatori.

In particolare, il 22 marzo 2022, dopo un’overdose senza esito mortale accaduta ad una maceratese, i militari della Stazione di Macerata hanno incominciato a scandagliare gli ambienti dei tossicodipendenti e degli spacciatori, individuando poco dopo il soggetto arrestato quale potenziale spacciatore sulla piazza maceratese.

In relazione a quanto appurato i militari hanno avviato una prolungata ed articolata indagine di polizia giudiziaria eseguendo numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento durante i quali la persona è stata vista avere contatti con diversi assuntori abituali di droga. Gli approfondimenti del caso hanno condotto gli investigatori a scoprire che il soggetto svolgeva l’attività illecita prevalentemente all’interno della sua abitazione nel centro storico di Macerata.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio attuata dal soggetto in Macerata nel periodo compreso tra l’anno 2016 e febbraio 2023. L’uomo inquell’arco di tempo ha ceduto eroina e cocaina a numerosi assuntori abituali. I carabinieri nel complesso hanno documentato le quantità di droga in quasi 900 grammi di cocaina e in quasi 1,2 kg di eroina, venduta in oltre 3.900 episodi di spaccio dai quali l’indagato ha tratto un illecito profitto superiore a euro 160mila euro.

Al termine dell’operazione e delle formalità di rito l’arrestato è stato condotto e ristretto presso la casa Circondariale di Ancona.