Macerata, 35enne trovato morto nell’azienda

MACERATA – Trovato senza vita nell’azienda in cui lavorava. La vittima è un 35enne. La tragedia è avvenuta questa mattina,giovedì 22 Giugno, intorno alle ore 9.30, in una azienda che si trova in contrada Pieve. A quell’ora, dopo la segnalazione, è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Ma per il 35enne non c’era già iù nulla da fare: inutili i soccorsi. Sul posto per chiarire le cause del decesso e ricostruire la vicenda è intervenuta la polizia.

(servizio in aggiornamento)