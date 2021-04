Macerata, 32enne muore nel sonno. Disposta l’autopsia

Stefano Valchi, ragazzo molto conosciuto in città anche per aver lavorato in diversi locali, è stato trovato dai medici del 118 disteso sul suo letto

MACERATA – La città è sotto choc per la morte di Stefano Valchi. Il 32enne, figlio di un avvocato, molto conosciuto anche per aver lavorato in diversi locali cittadini, è stato trovato morto in casa ieri, 31 marzo, intorno all’ora di pranzo.

Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato colto da un malore mentre riposava, perché era andato a fare un riposino e non si sarebbe più svegliato. Gli operatori del 118, infatti, lo hanno trovato ancora sul letto, ma al loro arrivo il ragazzo era già morto.

Per accertare le cause della morte è stata disposta l’autopsia. Il funerale ancora non è stato fissato.