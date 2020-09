Macerata, 150 grammi di marijuana in cantina: in manette una giovane coppia

MACERATA – I due – lui già noto alle forze dell’ordine – sono stati sorpresi nel pomeriggio di ieri – 16 settembre – dai carabinieri della Sezione Operativa e del Radiomobile di Macerata diretti dal tenente Massimiliano D’Antonio.

I militari erano impegnati nei consueti servizi che si svolgono nei parchi e nei giardini della città per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno subito notato la giovane coppia, un ragazzo 20enne residente in Provincia e una maceratese di 19 anni, che gironzolava nei pressi dei Giardini Diaz e in piazza Pizzarello.

I carabinieri hanno subito proceduto a un controllo trovando una dose di eroina nelle tasche del 20enne. I militari hanno continuato la perquisizione in una cantina di Macerata in uso ai due ragazzi e ben nascosti in un mobile hanno trovato 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi; tutto è stato prontamente sequestrato.

La coppia è stata quindi arrestata per detenzione di fini di spaccio: il 20enne e la 19enne si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.