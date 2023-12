Lutto a Recanati per la morte dello psicoterapeuta Antonio Vita

RECANATI – Lutto a Recanati per la morte di Antonio Vita. Lo psicologo e psicoterapeuta aveva 87 anni, il suo cuore ha smesso di battere ieri (29 novembre), dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Mariella e le due figlie Maria Giuseppina, avvocato e giudice di Pace e Annalisa, ingegnere capo della Provincia di Modena. Ma lascia anche un grande vuoto nelle tantissime persone che per lavoro o per studio lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare la professionalità, la generosità e l’ironia.

Antonio Vita

Dal 1989, anno di iscrizione all’albo degli Psicologi, ha esercitato con passione la professione fino al 2019. Professionista attento, lucido osservatore e interprete di una società in continua evoluzione Vita è stato direttore didattico delle scuole elementari di Loreto dal 1970 al 1994, dove in tanti lo ricordano per aver trasmesso alle insegnanti modalità di insegnamento innovative, caratterizzate dall’attenzione agli alunni e agli aspetti pedagogici dell’insegnamento. Il 2 giugno 1980 ha ottenuto il conferimento della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per circa venti anni è stato componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Ancona e consulente tecnico del Tribunale di Macerata.

Tanti ex studenti lo ricordano come docente di Psicologia in moltissimi corsi di specializzazione e di preparazione ai concorsi per docenti e altre figure professionali e come insegnante di Psicologia, pedagogia e sociologia all’Università di Educazione permanente di Recanati e di Montecassiano, dove ha insegnato per oltre vent’anni al fianco di don Giovanni Simonetti.

La sua passione per la professione lo ha portato anche a svolgere attività volontaria di psicologo e psicoterapeuta al Centro semiresidenziale per anziani dell’Ircer di Recanati, senza mai dimenticare i ragazzi, svolgendo anche attività di consulenza psicologica in alcuni istituti superiori. Dal 2008 è stato referente dell’Area psicologica di Medicitalia, prestando consulenze psicologiche on line. Convinto dell’importanza di approfondire e spiegare tematiche di stretta attualità, ha collaborato per anni con quotidiani e periodici ed è stato autore di due monografie e moltissime pubblicazioni in riviste specializzate di psicologia. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 1 dicembre, alle ore 15 alla chiesa di Sant’Agostino a Recanati.